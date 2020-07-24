  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    У Чернівецькій області стався землетрус

    • Розсилка
    Магнітуда землетрусу склала всього 2,0 бали - У Чернівецькій області стався землетрус
    Магнітуда землетрусу склала всього 2,0 бали

    Джерело землетрусу знаходилося в районі селі Білоусівка Сокирянського району на глибині 3 км

    У Чернівецькій області ввечері 23 липня стався землетрус. Його магнітуда склала всього 2,0 бали.

    Про це йдеться в повідомленні Головного центру спеціального контролю.

    Зазначається, що джерело землетрусу знаходилося в районі села Білоусівка Сокирянського району на глибині 3 км і не несло жодної загрози. За розрахунками інтенсивність коливань була нижче межі чутливості людей.

    screenshot_9_02

    Як повідомлялося, 29 червня у Чернівецькій області також відбувся землетрус.

    Нагадаємо, у червні у Закарпатській області протягом доби сталися два землетруси, підземні поштовхи були зафіксовані в Тячівському та Іршавському районах.

    Перший землетрус був магнітудою 1,1, а другий - 2,3 бала. Епіцентри знаходилися на глибині близько 5 кілометрів. Інтенсивність підземних поштовхів була нижче за межу чутливості людей і не несли жодної загрози. Землетруси сталися на тлі найсильніших за останні роки паводків, які затопили тисячі будинків і завдали багатомільйонних збитків.

    До цього відразу два землетруси були зафіксовані в Івано-Франківській області. Підземні поштовхи можна було відчути усередині приміщень, особливо на верхніх поверхах. Землетруси були безпечні для населення.

    Чернівецька область землетрус населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ