У Чернівецькій області стався землетрус



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Магнітуда землетрусу склала всього 2,0 бали

Джерело землетрусу знаходилося в районі селі Білоусівка Сокирянського району на глибині 3 км

У Чернівецькій області ввечері 23 липня стався землетрус. Його магнітуда склала всього 2,0 бали.

Про це йдеться в повідомленні Головного центру спеціального контролю.

Зазначається, що джерело землетрусу знаходилося в районі села Білоусівка Сокирянського району на глибині 3 км і не несло жодної загрози. За розрахунками інтенсивність коливань була нижче межі чутливості людей.

Як повідомлялося, 29 червня у Чернівецькій області також відбувся землетрус.

Нагадаємо, у червні у Закарпатській області протягом доби сталися два землетруси, підземні поштовхи були зафіксовані в Тячівському та Іршавському районах.

Перший землетрус був магнітудою 1,1, а другий - 2,3 бала. Епіцентри знаходилися на глибині близько 5 кілометрів. Інтенсивність підземних поштовхів була нижче за межу чутливості людей і не несли жодної загрози. Землетруси сталися на тлі найсильніших за останні роки паводків, які затопили тисячі будинків і завдали багатомільйонних збитків.

До цього відразу два землетруси були зафіксовані в Івано-Франківській області. Підземні поштовхи можна було відчути усередині приміщень, особливо на верхніх поверхах. Землетруси були безпечні для населення.