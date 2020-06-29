У Туреччині стався потужний землетрус
Магнітуда землетрусу оцінюється у 5,2
Епіцентр стихії припав на повіт Мармарис
Південно-західний регіон Туреччини охопив землетрус магнітудою 5,2.
Про це повідомило Управління щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD), інформує Anadolu.
Підземні поштовхи спостерігалися провінції Мугла 28 червня о 20:43 за місцевим часом. Їх осередок залягав на глибині 61,44 км.
Епіцентр стихії припав на повіт Мармарис.
Нагадаємо, минулого тижня в американському штаті Каліфорнія стався землетрус магнітудою 6,0.
Також 23 червня Мексику сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,5.
До слова, 14 червня в провінції Бінгол на сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,7 балів.
Внаслідок землетрусу одна людина загинула, 18 постраждали.