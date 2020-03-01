У Чернівцях відкрили першу в Україні інклюзивну кухню



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На інклюзивній кухні готують здорову та корисну їжу. «Все, що ми робимо – робимо з любов’ю» - авторка проекту Фото: Віталій Олійник/Укрінформ

На інклюзивній кухні працюють молоді люди віком від 18 до 35 років

У Чернівцях відкрили першу в Україні інклюзивну кухню. Тут можна побачити, як люди з інвалідністю виготовляють корисну продукцію та придбати її.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Працюючи та маючи дружні стосунки з молодими людьми, які мають інвалідність, ми зрозуміли, що є потреба у їх соціалізації та навчанні тих навичок, які знадобляться їм в подальшому житті. Готування було однією із наших улюблених справ. Ми весело проводили час, експериментували, вигадували щось, навчалися. Починали готувати прості страви. Спочатку це була печена картопля чи деруни», – розповіла організаторка кухні Валерія Мартинюк.

Вона працює з молодими людьми, які мають інтелектуальні та фізичні порушення. Дівчина організувала збір коштів на обладнання для соціального підприємства «Кранчі з любов’ю».

На інклюзивній кухні працюють молоді люди віком від 18 до 35 років. Разом вони навчаються готувати, вивчають нові процеси. Кожному з них пропонують навчитися командній роботі, працювати під керівництвом шеф-кухаря, зрозуміти, як працює складна виробнича техніка, наприклад, слайсер чи конвекційна піч.

«Навчившись, вони можуть іти далі, оскільки вже мають навички, які будуть необхідні їм для працевлаштування. Робота – це дуже важливий момент в житті людини, який допомагає їй бути реалізованою і потрібною суспільству», – каже авторка проекту.

За її словами, на інклюзивній кухні готують здорову та корисну їжу. «Все, що ми робимо – робимо з любов’ю. Кранчі – це щось хрустке, що можна їсти на сніданок, або чим можна смачно перекусити. Виготовляємо сухофрукти, фріпси, гранолу, пастилу, джеми. Словом, все, що корисне, не містить цукру і легко готується», – додала організаторка.

У день відкриття кухні організували святковий ярмарок, де можна було продегустувати корисну їжу.

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