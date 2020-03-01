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    Суспільство

    У Чернівцях відкрили першу в Україні інклюзивну кухню

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    <p>На інклюзивній кухні готують здорову та корисну їжу. &laquo;Все, що ми робимо &ndash; робимо з любов&rsquo;ю&raquo; - авторка проекту</p> - У Чернівцях відкрили першу в Україні інклюзивну кухню

    На інклюзивній кухні готують здорову та корисну їжу. «Все, що ми робимо – робимо з любов’ю» - авторка проекту

    Фото: Віталій Олійник/Укрінформ

    На інклюзивній кухні працюють молоді люди віком від 18 до 35 років

    У Чернівцях відкрили першу в Україні інклюзивну кухню. Тут можна побачити, як люди з інвалідністю виготовляють корисну продукцію та придбати її.

    Про це повідомляє Укрінформ.

    «Працюючи та маючи дружні стосунки з молодими людьми, які мають інвалідність, ми зрозуміли, що є потреба у їх соціалізації та навчанні тих навичок, які знадобляться їм в подальшому житті. Готування було однією із наших улюблених справ. Ми весело проводили час, експериментували, вигадували щось, навчалися. Починали готувати прості страви. Спочатку це була печена картопля чи деруни», – розповіла організаторка кухні Валерія Мартинюк.

    Вона працює з молодими людьми, які мають інтелектуальні та фізичні порушення. Дівчина організувала збір коштів на обладнання для соціального підприємства «Кранчі з любов’ю».

    На інклюзивній кухні працюють молоді люди віком від 18 до 35 років. Разом вони навчаються готувати, вивчають нові процеси. Кожному з них пропонують навчитися командній роботі, працювати під керівництвом шеф-кухаря, зрозуміти, як працює складна виробнича техніка, наприклад, слайсер чи конвекційна піч.

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    У Чернівцях відкрили першу в Україні інклюзивну кухню
    У Чернівцях відкрили першу в Україні інклюзивну кухню
    У Чернівцях відкрили першу в Україні інклюзивну кухню
    У Чернівцях відкрили першу в Україні інклюзивну кухню
    У Чернівцях відкрили першу в Україні інклюзивну кухню
    У Чернівцях відкрили першу в Україні інклюзивну кухню
    У Чернівцях відкрили першу в Україні інклюзивну кухню
    У Чернівцях відкрили першу в Україні інклюзивну кухню
    У Чернівцях відкрили першу в Україні інклюзивну кухню
    У Чернівцях відкрили першу в Україні інклюзивну кухню

    «Навчившись, вони можуть іти далі, оскільки вже мають навички, які будуть необхідні їм для працевлаштування. Робота – це дуже важливий момент в житті людини, який допомагає їй бути реалізованою і потрібною суспільству», – каже авторка проекту.

    За її словами, на інклюзивній кухні готують здорову та корисну їжу. «Все, що ми робимо – робимо з любов’ю. Кранчі – це щось хрустке, що можна їсти на сніданок, або чим можна смачно перекусити. Виготовляємо сухофрукти, фріпси, гранолу, пастилу, джеми. Словом, все, що корисне, не містить цукру і легко готується», – додала організаторка.

    У день відкриття кухні організували святковий ярмарок, де можна було продегустувати корисну їжу.

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