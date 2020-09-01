У Дніпрі партія «Наш край» йде на вибори з ексмером міста Іваном Куліченком



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Ексмер також зазначив, що «Наш край» знаходиться у ТОП-3 партій, представлених у місцевих органах влади

Іван Куліченко був мером Дніпропетровська з 2000 до 2014 року

Колишній мер Дніпропетровська (2000-2014 рр) Іван Куліченко йде на місцеві вибори разом з партією «Наш край». Про це експрезидент Асоціації міст України повідомив сьогодні під час пресконференції 1 вересня.

За словами Івана Куліченка, сьогодні розвиток професійного місцевого самоврядування є запорукою відновлення економічного та ресурсного потенціалу країни.

Ексмер також зазначив, що «Наш край» знаходиться у ТОП-3 партій, представлених у місцевих органах влади.

«Там багато моїх колег і на сьогодні «Наш край» – це політична сила, яка займає третє місце в Україні з представництва в органах місцевого самоврядування. У цій силі є досвід, молодість та зухвалість, щоб рухати важливі процеси як в Дніпрі, так і Україні. Ми не хочемо когось критикувати та щось вимагати. Ми хочемо пропонувати та робити це разом», – заявив Іван Куліченко.

Куліченко також закликав прихильників та однодумців приєднатися до «Нашого краю». За його словами, в команді чекають професіоналів, здатних запустити економіку громад.

Як заявив народний депутат Андрій Деркач, який був присутній на пресконференції, головною перевагою «Нашого краю» перед іншими політичним силами є незалежність від представників великого капіталу та орієнтованість на професійні кадри.

«У чому перевага «Нашого краю»? За нами не стоять олігархи, у нас немає ніяких прив'язок і зобов'язань. Система нашої партії будується за стільниковим принципом. Це означає, що за конкретні ділянки відповідають конкретні люди з конкретними депутатами, несучи за це відповідальність. Ми не передбачаємо наявність будь-яких вождів. Наша позиція – реалізація програм, контроль за формуванням та витрачанням бюджету, а також залучення якомога більшої кількості професіоналів в органах виконавчої та місцевої влади», – додав політик.

Як повідомлялося раніше, на місцевих виборах 2015 року партія «Наш край» отримала 4640 депутатських місць. За даними Комітету виборців України, «Наш край» став найрезультативнішою партією по співвідношенню обраних депутатів до зареєстрованим кандидатам, набравши 32,3%.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія оголосила, що виборчий процес в Україні стартує вже з 5 вересня 2020 року.