У Дніпропетровській області з'явиться індустріальний парк

На будівництво нового індустріального парку планують витратити майже 800 млн. грн

У Дніпропетровській області у місті Жовті Води з’явиться індустріальний парк «Жовті Води». Це створить близько 500 робочих місць у високотехнологічних та інноваційних сферах, зокрема у хімічній промисловості, виробництві альтернативної енергетики та сфері інформаційних технологій. Про це заявив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Відомо, що загальна площа індустріального парку складає 10 га, а орієнтовна площа забудови становитиме 41 857 кв. м.

Парк формуватимуть навколо таких галузей:

виробництво основної хімічної продукції, добрив, азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах;

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції;

виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик;

виробництво іншої хімічної продукції;

виробництво штучних і синтетичних волокон;

альтернативна енергетика;

науково-технічна діяльність;

діяльність у сфері інформації та телекомунікацій;

допоміжні та супутні галузі.

«Загальний розмір капіталовкладень у будівництво об’єктів індустріального парку – орієнтовно 782 млн грн. Ініціатор створення та керуюча компанія планують залучити 97 млн грн власних та кредитних коштів, а також взяти участь у програмі державного стимулювання індустріальних парків. Ще 646 млн грн планується залучити коштом майбутніх учасників», – пишуть на сайті Міністерства економіки України.

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