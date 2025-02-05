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У Дніпропетровській області з'явиться індустріальний парк

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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У Дніпропетровській області з'явиться індустріальний парк
Парк формуватимуть навколо ключових галузей
Фото з відкритих джерел

На будівництво нового індустріального парку планують витратити майже 800 млн. грн

У Дніпропетровській області у місті Жовті Води з’явиться індустріальний парк «Жовті Води». Це створить близько 500 робочих місць у високотехнологічних та інноваційних сферах, зокрема у хімічній промисловості, виробництві альтернативної енергетики та сфері інформаційних технологій. Про це заявив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Відомо, що загальна площа індустріального парку складає 10 га, а орієнтовна площа забудови становитиме 41 857 кв. м.

Парк формуватимуть навколо таких галузей:

  • виробництво основної хімічної продукції, добрив, азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах;
  • виробництво хімічних речовин і хімічної продукції;
  • виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик;
  • виробництво іншої хімічної продукції;
  • виробництво штучних і синтетичних волокон;
  • альтернативна енергетика;
  • науково-технічна діяльність;
  • діяльність у сфері інформації та телекомунікацій;
  • допоміжні та супутні галузі.

«Загальний розмір капіталовкладень у будівництво об’єктів індустріального парку – орієнтовно 782 млн грн. Ініціатор створення та керуюча компанія планують залучити 97 млн грн власних та кредитних коштів, а також взяти участь у програмі державного стимулювання індустріальних парків. Ще 646 млн грн планується залучити коштом майбутніх учасників», – пишуть на сайті Міністерства економіки України.

Нагадаємо, очільник Міністерства закордонних справ Великої Британії Девід Леммі оголосить про нову підтримку України на загальну суму у 55 млн фунтів стерлінгів (близько $68,7 млн). 

Так, Леммі оголосить про виділення 17 млн фунтів стерлінгів (близько $21,2 млн) на інноваційні енергетичні проєкти для підтримки відновлення та сталого розвитку енергетичної

Для підтримки приватного сектору України та стійкості малого і середнього бізнесу, нова програма економічного відновлення, оголошена британським прем'єром Кіром Стармером у рамках 100-річного партнерства, отримає додаткове фінансування у розмірі 10 млн фунтів стерлінгів (близько $12,4 млн), що допоможе відновити, відбудувати та реформувати українську економіку на майбутнє.

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Теги: економіка будівництво індустріальний парк фінансування парк

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