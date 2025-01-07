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В Україні з'являться екоіндустріальні парки: Шмигаль розповів деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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В Україні з'являться екоіндустріальні парки: Шмигаль розповів деталі
фото з відкритих джерел

В Україні незабаром функціонуватиме сотня індустріальних парків

Кабінет міністрів України ухвалив низку рішень, зокрема запровадив поняття «екоіндустріальний парк». Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Подаємо до Верховної Ради законопроєкт про запровадження поняття «екоіндустріальний парк». Це буде інноваційний формат промислових майданчиків, де бізнес використовуватиме альтернативні джерела енергії, раціонально підходитиме до управління відходами та оптимізує використання водних ресурсів», – каже він.

За словами Шмигаля, держава зі свого боку забезпечить підтримку таких парків у вигляді податкових пільг і фінансування будівництва інженерно-транспортної інфраструктури.

Одночасно уряд анонсував створення ще одного індустріального парку у Київській області. Як зазначив прем’єр, цей майданчик забезпечить 1,5 тис. нових робочих місць та залучить понад 1 млрд грн інвестицій. Після запуску цього проєкту в Україні функціонуватиме вже 100 індустріальних парків.

Нагадаємо, за підсумками третього кварталу 2024 року реальні зарплати українців (з урахуванням інфляції) в середньому перевищили довоєнний рівень на 7,2%. Лідерами стали ІТ-спеціалісти, у яких зарплати зросли більш ніж на 45%.

Як відомо, зарплати українських чиновників з січня по листопад 2024 року зросли на 61%. У центральних державних органах вона становила 62 тис. грн. За даними Мінфіну, на початку 2024 року середня зарплата чиновників була 38,6 тис. грн. Таким чином наразі вона у 3,4 раза перевищує середній рівень по країні.

До слова, у грудні 2024 року видатки державного бюджету України становили рекордні 704,7 млрд грн порівняно з 426,3 млрд грн у листопаді. За загальним фондом – 491,9 млрд грн проти 340,2 млрд грн у листопаді.

Порівняно з груднем 2023 року видатки держбюджету в грудні 2024 року зросли на 28,5%, зокрема за загальним фондом – на 23,7%. У грудні завдяки значній зовнішній допомозі доходи держбюджету становили 470,4 млрд грн проти 302,6 млрд грн у листопаді.

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Теги: індустріальний парк Денис Шмигаль прем’єр-міністр уряд

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