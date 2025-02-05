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Британія виділить Україні близько $68,7 млн: у які сфери спрямують кошти

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Британія виділить Україні близько $68,7 млн: у які сфери спрямують кошти
Для підтримки приватного сектору України та малого і середнього бізнесу, нова програма економічного відновлення отримає фінансування
фото з відкритих джерел

Девід Леммі: Ми сповнені рішучості поставити Україну на якомога сильнішу позицію, як у її боротьбі проти Росії

У середу, 5 лютого, очільник Міністерства закордонних справ Великої Британії Девід Леммі оголосить про нову підтримку України на загальну суму у 55 млн фунтів стерлінгів (близько $68,7 млн). Про це повідомляє пресслужба МЗС Британії.

Так, Леммі оголосить про виділення 17 млн фунтів стерлінгів (близько $21,2 млн) на інноваційні енергетичні проєкти для підтримки відновлення та сталого розвитку енергетичної системи України. 

Зазначається, що конкурс InnovateUkraine стимулюватиме співпрацю між британським, українським та міжнародним бізнесом і науково-дослідними установами з метою пошуку стійких, масштабованих і сталих енергетичних рішень майбутнього.

Для підтримки приватного сектору України та стійкості малого і середнього бізнесу, нова програма економічного відновлення, оголошена британським прем'єром Кіром Стармером у рамках 100-річного партнерства, отримає додаткове фінансування у розмірі 10 млн фунтів стерлінгів (близько $12,4 млн), що допоможе відновити, відбудувати та реформувати українську економіку на майбутнє.

Ще 25 млн фунтів стерлінгів (близько $31,2 млн) від Великої Британії будуть спрямовані на підтримку України у зміцненні більш інклюзивних, ефективних та дієвих соціальних систем та послуг. 

Окремо ще 3 млн млн фунтів (близько $3,7 млн) стерлінгів Британія надасть на постачання українського зерна та інших продуктів харчування до Сирії.

«Наша підтримка України залишається незламною. Ми сповнені рішучості поставити Україну на якомога сильнішу позицію, як у її боротьбі проти Росії, так і за її межами, завдяки нашим довгостроковим відносинам, закріпленим 100-річним партнерством», – заявив Леммі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибув до Києва 5 лютого. Про це повідомив посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

«Вітаю Державного секретаря у закордонних справах Великої Британії Девіда Ламмі на українській землі. Будемо говорити про подальшу співпрацю та спільні проекти для посилення безпеки України», – заявив Залужний.

До слова, Велика Британія виділить Україні $6,6 млрд допомоги, з яких $3 млрд – від російських активів. Країни підписали угоду про військову підтримку до 2031 року та співпрацю у виробництві озброєнь. 

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Теги: конкурс Велика Британія фінансування харчування

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