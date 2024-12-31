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Санта Клаус перетнув кордон України: зворушливе відео

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Санта Клаус перетнув кордон України: зворушливе відео
У ДПСУ першими привітали українців з прийдешнім 2025 роком
фото з відкритих джерел

Прикордонники опублікували відео, на якому видно як Санта офіційно перетинає кордон України

У ніч на 31 грудня Державна прикордонна служба України повідомила про те, що Санта завітав в Україну. Відомство опублікувало відео, де прикордонники в маскувальному одязі підтверджують перетин кордону Санти.

На відео зображені кадри засніжених українських гір, а прикордонники між собою передають інформацію про прибуття Санти. Один з них повідомляє, що бачить рух, а інший підтвердив цю інформацію, сказавши «плюс».

Так, у ДПСУ першими привітали українців з прийдешнім 2025 роком, до якого залишилося менше доби. «Офіційно! Державна прикордонна служба України повідомляє: Санта перетнув кордон», – йдеться у повідомленні.

Санта Клаус перетнув кордон України: зворушливе відео фото 1

Тому обов’язково Санта завітає до кожної домівки та принесе із собою дух свят і віру в дива, які так необхідні усім українцям в ці складні часи.

Раніше ми писали, що не варто забувати про новорічні образи для святкування. Адже потрібно знати, у яких кольорах слід провести новорічну ніч. Щоб зустріти цей рік з удачею, варто врахувати кілька рекомендацій, тож «Главком» радить створити образ, що підкреслює гармонію з природою і має спокійну, елегантну енергетику.

Також нагадаємо, що «Главком» зібрав у добірку різноманітні святкові привітання та листівки з Новим роком!

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