Суд скасував протокол про результати виборів до Харківської міськради

Позов до суду подав кандидат у депутати Харківської міської ради від «Слуги народу»

Другий апеляційний адміністративний суд скасував протокол Харківського тервиборчкому про результати місцевих виборів до міської ради міста.

Про це повідомляє УП з посиланням на поставу суду.

У той же час, суд постановив що тервиборчком має «продовжити дії щодо встановлення результатів виборів депутатів Харківської міської ради».

Позов був поданий кандидатом у депутати міської ради від «Слуги народу» Олексієм Вацом. Спочатку він звернувся до Харківського окружного адмінсуду, проте в суді йому відмовили.

Вац хотів, щоб суд не просто ухвалив продовжити з'ясовувати результати, а й визнав вибори такими, що не відбулися, призначивши повторні.

У своєму позові кандидат у депутати говорив, що більше 100 протоколів від дільничних комісій були не прошиті, містили неправильні цифри, виправлення коректором та інше.

Проте окружний суд відмовив у задоволенні позову. Після чого Вац подав апеляцію, стверджуючи що суд прийняв рішення на підставі неналежних і недостовірних доказів, які надали в ТВК.

У підсумку суд постановив задовольнити апеляційну скаргу частково, скасувавши попереднє рішення окружного суду.

Таким чином, Другий апеляційний суд скасував лише протокол, але відмовився зобов’язувати територіальну комісію визнавати вибори такими, що не відбулись та призначати повторні. Водночас суд вирішив, що ТВК має «продовжити дії щодо встановлення результатів виборів депутатів Харківської міської ради».

Оскарженню ця постанова не підлягає.

Як відомо, за підсумками виборів 34 місця в Харківській міськраді посядуть депутати «Блоку Кернеса-Успішний Харків». 19 – від «Опозиційної платформи-За життя». По дев'ять місць отримали «Європейська солідарність» і «Слуга народу». Сім – у «Партії Шарія» та шість – у «Блоку Світличної Разом».

Як відомо, на місцевих виборах 25 жовтня Кернеса втретє обрали мером Харкова. Він здобув 60,34% голосів виборців.

Нагадаємо, що 9 листопада поліція відкрила і в той же день закрила справу про зникнення Кернеса.

9 листопада також стало відомо, що обраний міським головою Харкова Геннадій Кернес відмовився від мандата депутата Харківської міської ради.

При цьому Кернес, за інформацією ЗМІ, досі лікується у берлінській клініці «Шаріте». Зокрема, його 17 вересня після діагностування Covid-19 і двостороннього запалення легенів доставили літаком до Німеччини у зв'язку з погіршенням стану здоров'я.

Після цього вже кілька разів виникали чутки, що Кернес ніби помер. І що в клініці у нього нібито стався інсульт, через що він не може спілкуватися.