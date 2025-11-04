У горах на Рахівщині рятувальники виявили тіла двох загиблих чоловіків

У горах на Рахівщині виявили тіла двох загиблих чоловіків

Загиблими виявилися двоє чоловіків, 41 та 36 років – обидва з Вінницької області

На вихідних до Служби порятунку Закарпаття надійшло повідомлення від колег з Івано-Франківської області про виявлення тіл двох чоловіків у гірській місцевості поблизу озера Бребенескул, на схилах гори Гутин Томнатик, що розташована в Рахівському районі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Для транспортування тіл загиблих були залучені фахівці гірських пошуково-рятувальних відділень з сіл Кваси, Лазещина, Видричка та селища Ясіня. Рятувальники успішно евакуювали тіла з високогір'я та доставили їх до села Видричка, звідки вони були передані працівникам моргу міста Рахів.

фото: ДСНС

Загиблими виявилися двоє чоловіків, 41 та 36 років, обидва з Вінницької області. Причини трагедії поки не встановлені, проте рятувальники наголошують на важливості ретельного планування походів у гори, перевірки прогнозу погоди та обов’язкового інформування рятувальників про свої маршрути, щоб запобігти подібним трагедіям у майбутньому.

фото: ДСНС

