На Полтавщині в ДТП загинули троє осіб: поліція розслідує обставини трагедії
Двоє осіб померли на місці, а ще одна людина померла під час реанімаційних заходів
Троє людей загинули в результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на автодорозі Кролевець-Конотоп-Ромни-Пирятин поблизу села Прихідьки Пирятинської тергромади Лубенського району. Інцидент стався 20 жовтня, близько 13:30 години. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Полтавської області.
За попередніми даними, зіткнулися легковий автомобіль Hyundai Accent та вантажівка Daf. Внаслідок аварії двоє осіб померли на місці, а ще одна людина померла під час реанімаційних заходів.
Поліція Полтавщини, разом з слідчо-оперативною групою Пирятинського району, вже працює над встановленням точних обставин та причин трагедії.
