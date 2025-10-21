Головна Країна Суспільство
На Полтавщині в ДТП загинули троє осіб: поліція розслідує обставини трагедії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Троє людей загинули у ДТП на Полтавщині
фото: Нацполіція

Двоє осіб померли на місці, а ще одна людина померла під час реанімаційних заходів

Троє людей загинули в результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на автодорозі Кролевець-Конотоп-Ромни-Пирятин поблизу села Прихідьки Пирятинської тергромади Лубенського району. Інцидент стався 20 жовтня, близько 13:30 години. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Полтавської області.

За попередніми даними, зіткнулися легковий автомобіль Hyundai Accent та вантажівка Daf. Внаслідок аварії двоє осіб померли на місці, а ще одна людина померла під час реанімаційних заходів.

На Полтавщині в ДТП загинули троє осіб: поліція розслідує обставини трагедії фото 1
фото: Нацполіція

Поліція Полтавщини, разом з слідчо-оперативною групою Пирятинського району, вже працює над встановленням точних обставин та причин трагедії.

Нагадаємо, на Одещині сталась смертельна ДТП, у якій загинуло двоє дітей. 22-річну водійку затримала поліція. Також у ДТП на Харківщині загинули дві людини. Поліція встановлює обставини аварії. 

