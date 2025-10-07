Замах на вбивство заступника міністра охорони здоров’я: справа дійшла до суду

Правоохоронці затримали фігурантів справи під час передачі коштів за пістолет, який мав стати знаряддям злочину

Столичні покурори скерували до суду обвинувальний акт щодо трьох підозрюваних у підготовці до вбивства першого заступника міністра охорони здоров’я України

У столиці завершили досудове розслідування щодо трьох осіб, яких обвинувачують у підготовці до вбивства першого заступника Міністра охорони здоров’я України Сергія Дуброва. Про це повідомила Київська міська прокуратура, інформує «Главком».

До суду скеровано обвинувальний акт щодо 37-річного киянина, 29-річного мешканця Київщини та їхньої 22-річної спільниці. Їм інкримінують підготовку до умисного вбивства посадовця та незакінчений замах на придбання вогнепальної зброї, з якої обвинувачені планували здійснити злочин.

Слідством встановлено, що у жовтні 2024 року в одній зі столичних лікарень померла жінка, яка зазнала тяжких травм у ДТП. У день її смерті на чергуванні перебував лікар-анестезіолог, який обіймає посаду першого заступника Міністра охорони здоров’я. Попри тяжкі ушкодження, друзі загиблої вирішили, що відповідальність за смерть лежить на лікареві, й вирішили його вбити.

З цією метою підозрювані стежили за лікарем, орендуючи автомобілі та квартиру в житловому комплексі, де він мешкає. Вони також намагалися придбати пістолет системи «Стєчкін», який планували використати для скоєння злочину.

Правоохоронці затримали зловмисників під час передачі грошей за зброю.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України та Національної поліції запобігли убивству першого заступника міністра охорони здоров'я Сергія Дуброва. Фігурантів затримали «на гарячому» у січні 2025 року, коли вони намагалися передати гроші при купівлі вогнепальної зброї для вчинення злочину. Голосіївський районний суд обрав запобіжний захід підозрюваним у замаху на вбивство першого заступника міністра охорони здоров'я Сергія Дуброва.

Згодом стало відомо, що підозрюваний у замаху на вбивство заступника Ляшка керував наркобізнесом на Київщині. Він зі спільниками тримали нарколабораторію з виготовлення амфетаміну, а також займалися його продажем. Там виготовляли близько 10 кг амфетаміну на місяць. Орієнтований дохід від збуту за цінами «чорного» ринку становить близько 5 млн грн щомісячно.