Замах на вбивство заступника міністра охорони здоров'я: справа дійшла до суду

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Правоохоронці затримали фігурантів справи під час передачі коштів за пістолет, який мав стати знаряддям злочину
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Столичні покурори скерували до суду обвинувальний акт щодо трьох підозрюваних у підготовці до вбивства першого заступника міністра охорони здоров’я України

У столиці завершили досудове розслідування щодо трьох осіб, яких обвинувачують у підготовці до вбивства першого заступника Міністра охорони здоров’я України Сергія Дуброва. Про це повідомила Київська міська прокуратура, інформує «Главком».

До суду скеровано обвинувальний акт щодо 37-річного киянина, 29-річного мешканця Київщини та їхньої 22-річної спільниці. Їм інкримінують підготовку до умисного вбивства посадовця та незакінчений замах на придбання вогнепальної зброї, з якої обвинувачені планували здійснити злочин.

Слідством встановлено, що у жовтні 2024 року в одній зі столичних лікарень померла жінка, яка зазнала тяжких травм у ДТП. У день її смерті на чергуванні перебував лікар-анестезіолог, який обіймає посаду першого заступника Міністра охорони здоров’я. Попри тяжкі ушкодження, друзі загиблої вирішили, що відповідальність за смерть лежить на лікареві, й вирішили його вбити.

фото: Київська міська прокуратура/Facebook
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

З цією метою підозрювані стежили за лікарем, орендуючи автомобілі та квартиру в житловому комплексі, де він мешкає. Вони також намагалися придбати пістолет системи «Стєчкін», який планували використати для скоєння злочину.

фото: Київська міська прокуратура/Facebook
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Правоохоронці затримали зловмисників під час передачі грошей за зброю.  

фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України та Національної поліції запобігли убивству першого заступника міністра охорони здоров'я Сергія Дуброва. Фігурантів затримали «на гарячому» у січні 2025 року, коли вони намагалися передати гроші при купівлі вогнепальної зброї для вчинення злочину. Голосіївський районний суд обрав запобіжний захід підозрюваним у замаху на вбивство першого заступника міністра охорони здоров'я Сергія Дуброва.

Згодом стало відомо, що підозрюваний у замаху на вбивство заступника Ляшка керував наркобізнесом на Київщині. Він зі спільниками тримали нарколабораторію з виготовлення амфетаміну, а також займалися його продажем. Там виготовляли близько 10 кг амфетаміну на місяць. Орієнтований дохід від збуту за цінами «чорного» ринку становить близько 5 млн грн щомісячно.

