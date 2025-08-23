Головна Країна Суспільство
На Закарпатті в горах загинув 26-річний турист

Іванна Гончар
Іванна Гончар
На Закарпатті в горах загинув 26-річний турист
На Закарпатті в горах загинув 26-річний турист
фото: ДСНС

На Рахівщині в горах помер чоловік

На Закарпатті в горах загинув 26-річний турист. Про це повідмоляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Під час туристичного маршруту 26-річний житель міста Бахмут, отримав травми в гірський місцевості неподалік села Круглий на Рахівщині.

На пошуково-рятувальні роботи вирушили гірські рятувальники із сіл Кваси та Видричка. Повідомлення про те, що чоловік потребує допомоги у горах надіслав його батько, який розповів про погане самопочуття сина та передав його координати.

Медики до останнього боролись за життя чоловіка
Медики до останнього боролись за життя чоловіка
фото: ДСНС

Фахівці прибули на зазначене місце, проте знайшли тільки його особисті речі та телефон. Вони оглянули місцевість та виявили чоловіка за кілька метрів в урвищі в тяжкому стані.

«Рятувальники витягнули його звідти, надали домедичну допомогу та транспортували до автомобіля. Під час транспортування в нього відбулась зупинка дихання, тож рятувальники проводили реанімаційні заходи. Попри усі старання чоловік помер», – йдеться у повідомленні.

До слова, стали відомі подробиці трагедії, що трапилася у суботу, 18 січня, на гірськолижному курорті Драгобрат. Там дівчина впала з бугельного підіймача та розбилася на смерть. ЗМІ з'ясували, що загинула 28-річна Катерина Ігнатьєва з Ковеля Волинської області. 

Нагадаємо, у румунському повіті Марамуреш розпочалась рятувальна операція з пошуку 23-річного громадянина України, який заблукав у гірській місцевості. 

Російська ракета влучила в американський завод з виробництва електроніки
У Мукачеві зросла кількість постраждалих через російський обстріл
21 серпня, 19:32
Справа закарпатських ґвалтівників. Суд почав розгляд апеляції засуджених
Справа закарпатських ґвалтівників. Суд почав розгляд апеляції засуджених
12 серпня, 15:41
Гриценко народилася в сім’ї медиків
Бойова медикиня Марина Гриценко загинула на фронті
8 серпня, 09:56
У «Зорі» зазначили, що запам’ятають Володимира як професіонала, добру та чуйну людину
Помер 25-річний футболіст клубу УПЛ Володимир Білоцерковець
6 серпня, 13:08
Олександр Гришин загинув у віці 47 років
У Росії під колесами електрички загинув коментатор пропагандистського телеканалу
5 серпня, 13:43
Олександр Пантюхов працював дільничним офіцером в Покровському райуправлінні поліції
У свій день народження на передовій загинув 23-річний поліцейський
1 серпня, 15:49
Російський дрон атакував цивільну автівку
Російський дрон атакував цивільну автівку у Запорізькій області: є жертви
25 липня, 23:44
На Вінниччині помер чоловік під час затримання поліцією
На Вінниччині помер чоловік під час затримання поліцією
23 липня, 13:10
На момент смерті, статки Оззі Осборна оціюють у $220 млн
Спадщина Оззі Осборна: кому дістануться величезні статки
23 липня, 10:45

День державного прапора України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
День державного прапора України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Правозахисниця Інна Мірошниченко пояснила, як інтернати калічать здорових дітей
Правозахисниця Інна Мірошниченко пояснила, як інтернати калічать здорових дітей
23 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 23 серпня: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 23 серпня: традиції та молитви
На платформі «Ветеран PRO» запрацюють нові функції: коли це станеться
На платформі «Ветеран PRO» запрацюють нові функції: коли це станеться
Польща почала депортацію українців, затриманих на концерті Макса Коржа
Польща почала депортацію українців, затриманих на концерті Макса Коржа

