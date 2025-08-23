На Закарпатті в горах загинув 26-річний турист
На Рахівщині в горах помер чоловік
На Закарпатті в горах загинув 26-річний турист. Про це повідмоляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
Під час туристичного маршруту 26-річний житель міста Бахмут, отримав травми в гірський місцевості неподалік села Круглий на Рахівщині.
На пошуково-рятувальні роботи вирушили гірські рятувальники із сіл Кваси та Видричка. Повідомлення про те, що чоловік потребує допомоги у горах надіслав його батько, який розповів про погане самопочуття сина та передав його координати.
Фахівці прибули на зазначене місце, проте знайшли тільки його особисті речі та телефон. Вони оглянули місцевість та виявили чоловіка за кілька метрів в урвищі в тяжкому стані.
«Рятувальники витягнули його звідти, надали домедичну допомогу та транспортували до автомобіля. Під час транспортування в нього відбулась зупинка дихання, тож рятувальники проводили реанімаційні заходи. Попри усі старання чоловік помер», – йдеться у повідомленні.
До слова, стали відомі подробиці трагедії, що трапилася у суботу, 18 січня, на гірськолижному курорті Драгобрат. Там дівчина впала з бугельного підіймача та розбилася на смерть. ЗМІ з'ясували, що загинула 28-річна Катерина Ігнатьєва з Ковеля Волинської області.
Нагадаємо, у румунському повіті Марамуреш розпочалась рятувальна операція з пошуку 23-річного громадянина України, який заблукав у гірській місцевості.
Коментарі — 0