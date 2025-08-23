На Рахівщині в горах помер чоловік

На Закарпатті в горах загинув 26-річний турист. Про це повідмоляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Під час туристичного маршруту 26-річний житель міста Бахмут, отримав травми в гірський місцевості неподалік села Круглий на Рахівщині.

На пошуково-рятувальні роботи вирушили гірські рятувальники із сіл Кваси та Видричка. Повідомлення про те, що чоловік потребує допомоги у горах надіслав його батько, який розповів про погане самопочуття сина та передав його координати.

Медики до останнього боролись за життя чоловіка фото: ДСНС

Фахівці прибули на зазначене місце, проте знайшли тільки його особисті речі та телефон. Вони оглянули місцевість та виявили чоловіка за кілька метрів в урвищі в тяжкому стані.

«Рятувальники витягнули його звідти, надали домедичну допомогу та транспортували до автомобіля. Під час транспортування в нього відбулась зупинка дихання, тож рятувальники проводили реанімаційні заходи. Попри усі старання чоловік помер», – йдеться у повідомленні.

До слова, стали відомі подробиці трагедії, що трапилася у суботу, 18 січня, на гірськолижному курорті Драгобрат. Там дівчина впала з бугельного підіймача та розбилася на смерть. ЗМІ з'ясували, що загинула 28-річна Катерина Ігнатьєва з Ковеля Волинської області.

Нагадаємо, у румунському повіті Марамуреш розпочалась рятувальна операція з пошуку 23-річного громадянина України, який заблукав у гірській місцевості.