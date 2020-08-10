«Європейська солідарність» оприлюднила заяву щодо протестів у Білорусі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Європейська Солідарність» заявила, що у своїх оцінках демократичності виборів у Білорусі спиратиметься на висновки ОБСЄ та Ради Європи,

Політична партія «Європейська Солідарність» закликала всі сторони забезпечити відкритий та мирний діалог щодо виходу з політичної кризи в Білорусі

Партія «Європейська Солідарність» заявила, що у своїх оцінках демократичності виборів у Білорусі спиратиметься на висновки ОБСЄ та Ради Європи, які уповноважені це робити. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті партії.

Політична партія «Європейська Солідарність» закликала всі сторони забезпечити відкритий та мирний діалог щодо виходу з політичної кризи в Білорусі.

«Наразі ми закликаємо утримуватися від насильницьких дій, застосування сили та поважати демократичні права і свободи, в тому числі права громадян на мирні зібрання і свободу слова», - йдеться у повідомленні.

Також у партії наголосили, що «у цей складний час суттєво зростає загроза для суверенітету та територіальної цілісності Білорусі, адже, як неодноразово доведено, російський агресор б’є тоді, коли сусідня країна є найбільш ослабленою і вразливою».

«Наразі вкрай важливо не допустити ситуації, за якої для Мінська єдино можливим шляхом залишилося б опинитися в обіймах Москви, плани якої щодо майбутнього білоруського народу більш ніж очевидні», - підкреслили в «Європейській солідарності і закликали міжнародну спільноту «залишатись пильними щодо можливих агресивних дій Кремля і бути готовими дати їм належну відсіч».

У партії наголосили, що «білоруський народ має право на вільне і демократичне волевиявлення на виборах, а обов’язок влади – гарантувати та забезпечити реалізацію цих законних прав».