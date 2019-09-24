У Євросоюзі заявили, що не знімали санкції з Януковича



Розсилка ВІДПРАВИТИ

4 березня 2019 року Рада ЄС продовжила до 6 березня 2020 року санкції проти Януковича та ще 11 колишніх високопосадовців

Рішення Ради ЄС від 2019 року про запровадження санкцій проти Віктора Януковича та його сина Олександра Януковича є чинним - пресслужба суду ЄС

Персональні обмежувальні заходи, запроваджені Євросоюзом проти експрезидента-втікача Віктора Януковича та його сина Олександра, залишаються чинними.

Про це повідомили у пресслужбі Суду ЄС, пише Укрінформ.

«Я підтверджую, що рішення Ради ЄС від 2019 року про запровадження санкцій проти Віктора Януковича та його сина Олександра Януковича є чинним», - заявив представник пресслужби суду ЄС.

Водночас співрозмовник агентства підтвердив, що суд 24 вересня постановив скасувати рішення Ради ЄС від 2018 року про запровадження обмежувальних заходів проти Януковичів.

Однак, як наголосив представник суду, чинні санкції на період 2019-2020 років діють. Натомість він повідомив, що ці рішення Ради ЄС від 2019 року відносно Віктора Януковича та Олександра Януковича нині перебувають у процесі оскарження.

Як повідомлялося, сьогодні Юрій Кірасир, речник сина Януковича Олександра, посилаючись на рішення Європейського суду від 24 вересня 2019 року, повідомив, що цей суд скасував санкції щодо колишнього президента-втікача України Віктора Януковича.

4 березня 2019 року Рада ЄС продовжила до 6 березня 2020 року санкції проти Януковича та ще 11 колишніх високопосадовців. Обмежувальні заходи уведені за протиправне заволодіння державними активами.