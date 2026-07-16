Аукціон Sotheby's побив рекорд: скільки коштує скелет тиранозавра

Sotheby's: тиранозавра Гаса купили за $50,1 млн – це найвища ціна, коли-небудь заплачена за динозавра на торгах

Аукціонний дім Sotheby's продав у Нью-Йорку скелет тиранозавра на прізвисько Гас за $50,1 млн. Це найдорожчий скелет динозавра, який будь-коли йшов з молотка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Хто такий Гас

Скелет знайшли на ранчо в окрузі Гардінг у Південній Дакоті – регіоні формації Хелл-Крік, звідки походить більшість відомих решток тиранозаврів. Тварина жила приблизно 67 мільйонів років тому, наприкінці крейдового періоду. Назвали динозавра на честь власника ранчо, фермера Гаррі «Гаса» Ліккінга, який помер 2022 року – через рік після початку розкопок на його землі.

фото: Matthew Sherman/Sotheby's

Зібраний скелет має висоту 3,8 метра і довжину 11,5 метра, а розмір черепа сягає 137 сантиметрів. За даними Sotheby's, це один із найбільших і найповніших тиранозаврів, знайдених за всю історію палеонтології. Скелет складається зі 183 кісток, що робить його приблизно на 61% повним за кількістю елементів і на 75–80% – за масою.

фото: Matthew Sherman/Sotheby's

Серед рідкісних знахідок – майже цілий череп, обидві задні лапи, повний таз і ключиця. На кістках збереглися сліди укусів і давніх переломів, які тиранозавр пережив за життя.

інфографіка: Главком

Несподівано висока ціна

Перед аукціоном експерти Sotheby's оцінювали лот у $20–30 млн. Однак торги, що тривали лише 10 хвилин, змінили прогноз: у боротьбі за скелет взяли участь сім учасників, а фінальна ціна сягнула $50,1 млн. Переможну ставку зробили телефоном, ім'я покупця не розголошують.

Скелет тиранозавра Стен – $31,8 млн, 2020 рік;

Скелет стегозавра Апекс – $44,6 млн, 2024 рік;

Скелет тиранозавра Гас – $50,1 млн, 2026 рік.

«Цей результат – підсумок багаторічної роботи», – зазначила віцеголова Sotheby's Кассандра Хаттон, подякувавши команді палеонтолога Томаса Хайткампа, яка проводила розкопки.

За повнотою скелета Гас усе ж поступається двом раніше знайденим тиранозаврам – Стену, який зберігається у Музеї природної історії в Абу-Дабі, та Сью з чиказького Філд-музею, чий скелет вважається найповнішим у світі.

Тиранозавр Сью з чиказького Філд-музею, чий скелет вважається найповнішим у світі фото: АР

Доля знахідки викликає тривогу в науковців

Продаж рідкісних скам'янілостей у приватні колекції – болюча тема для палеонтологів. Якщо новий власник не передасть Гаса музею, скелет може стати недоступним для наукових досліджень: наукові журнали публікують лише роботи, засновані на зразках із публічних колекцій.

«Ми сподіваємося, що новий власник передасть Гаса до акредитованого музею природної історії», – заявила очільниця Товариства палеонтології хребетних Крісті Каррі Роджерс. За її словами, це дало б змогу зберегти наукову й освітню цінність знахідки для широкого загалу.

Нагадаємо, знахідки динозаврів трапляються не лише у США: раніше «Главком» писав, що в Карпатах на півдні Румунії вчені описали новий вид качкодзьобого динозавра, скам'янілості якого понад сто років помилково зараховували до вже відомого виду.