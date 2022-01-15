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    Попередження: у Карпатах оголошено значну лавинонебезпеку

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    Рятувальники наголошують, що варто утриматися від походів у гори

    За прогнозами УкрГідрометцентру, найближчими днями на високогiр’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека.

    Синоптики зазначають, що це ІІ рівень небезпеки.

    «Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), очікується: 16 січня – на високогір’ї Івано-Франківської, Закарпатської областей, у горах Чернівецької, у середньогір’ї Львівської областей», – йдеться у повідомленні.

    Рятувальники наголошують, що варто утриматися від походів у гори.

    Вирушаючи у туристичний похід за належних погодних умов, дотримуйтесь наступних порад від рятувальників:

    • обов’язково інформуйте своїх близьких і знайомих про проходження вашого маршруту й очікуваний час повернення з походу, а краще — зареєструйте свою гірську мандрівку на рятувальних постах;
    • уникайте походів поодинці, мінімальна рекомендована кількість учасників туристичної групи складає не менше ніж 3 особи;
    • переконайтеся, що ваше екіпірування відповідає вимогам походу;
    • візьміть з собою достатню кількість їжі та води, а також необхідний одяг;
    • поцікавтеся умовами місцевості і прогнозом погоди;
    • обов’язково візьміть з собою перевірені туристичні карти.

    Аби попередити виникнення небезпечних подій за участю туристів та для оперативного надання допомоги постраждалим у горах, ГУ ДСНС в області наголошує на важливості реєстрації мандрівок.

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    Теги: ДСНС криза небезпека
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    Попередження: у Карпатах оголошено значну лавинонебезпеку