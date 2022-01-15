Попередження: у Карпатах оголошено значну лавинонебезпеку

Рятувальники наголошують, що варто утриматися від походів у гори

За прогнозами УкрГідрометцентру, найближчими днями на високогiр’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека.

Синоптики зазначають, що це ІІ рівень небезпеки.

«Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), очікується: 16 січня – на високогір’ї Івано-Франківської, Закарпатської областей, у горах Чернівецької, у середньогір’ї Львівської областей», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники наголошують, що варто утриматися від походів у гори.

Вирушаючи у туристичний похід за належних погодних умов, дотримуйтесь наступних порад від рятувальників:

обов’язково інформуйте своїх близьких і знайомих про проходження вашого маршруту й очікуваний час повернення з походу, а краще — зареєструйте свою гірську мандрівку на рятувальних постах;

уникайте походів поодинці, мінімальна рекомендована кількість учасників туристичної групи складає не менше ніж 3 особи;

переконайтеся, що ваше екіпірування відповідає вимогам походу;

візьміть з собою достатню кількість їжі та води, а також необхідний одяг;

поцікавтеся умовами місцевості і прогнозом погоди;

обов’язково візьміть з собою перевірені туристичні карти.

Аби попередити виникнення небезпечних подій за участю туристів та для оперативного надання допомоги постраждалим у горах, ГУ ДСНС в області наголошує на важливості реєстрації мандрівок.