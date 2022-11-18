В Україні буде ожеледиця: прогноз погоди на 18 листопада

Холодна погода домінуватиме повсюди в Україні

Сьогодні, 18 листопада, протягом дня холодна погода домінуватиме повсюди в Україні. Про це повідомляє meteoprog.ua.

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Вогка погода та низька температура повітря зумовлять подекуди на дорогах ожеледицю. Мокрий сніг випадатиме найближчої ночі на сході та в багатьох центральних областях України.

Вдень мокрий сніг очікується в західних областях, ввечері дійде до Житомирщини та Київщини. У Києві у п‘ятницю буде переважно хмарно, невеликий мокрий сніг ймовірний під вечір. Температура повітря 0 чи мінус 1 градус.

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Досить тепло буде у південних областях країни: у Миколаївській, Одеській, Херсонській та Криму – до плюс 13 градусів.

Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.