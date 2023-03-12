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У Харкові відновлюється робота метро

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Харкові відновлюється робота метро
фото: Уніан

Трамваї та тролейбуси поки не курсуватимуть, тому в місті розроблено нову схему роботи муніципальних автобусів

У недлію, 12 березня, комунальне підприємство «Харківський метрополітен» відновить перевезення пасажирів. Про це повідомила Харківська міська рада.

Департамент інфраструктури зазначив, що інтервал руху на всіх лініях метро становитиме 15 хвилин.

Трамваї та тролейбуси поки не курсуватимуть, тому в місті розроблено нову схему роботи муніципальних автобусів, яка впроваджується на час роботи метро та знеструмлення наземного електротранспорту.

З 12 березня у Харкові працюватимуть такі автобусні маршрути:

  • №7 (трол.) (РК «вул. Дванадцятого Квітня» – ст. м. «Армійська»);
  • №20 (ст. м. «Наукова» – лікарня швидкої допомоги);
  • №22 (ст. м. «Холодна гора» – вул. Радіотехнічна);
  • №28 (ст. м. «Імені О. С. Масельського» – вул. Краснодарська);
  • №32 (ст. м. «Захисників України» – пр. Дзюби);
  • №33 (пр. Жуковского – ст. м. «Наукова»);
  • №69 (вул. Астрономічна – ст. м. «Університет»);
  • №45 (трол) (РК «з/с Рогань» – ст. м. «Індустріальна»);
  • №57 (ст. м. «Центральний ринок» – пр. Дзюби);
  • №58 (вул. Золочівська – Новоселівка);
  • №63 (602 м/р – вул. Клочківська);
  • №67 (ст. м. «Холодна гора» – ст. м. «Центральний ринок»);
  • №68 (ст. м. «Проспект Гагаріна» – вул. Колекторна);
  • №72 (пр. Слави – ст. м. «Центральний ринок»);
  • №99 (медучилище – ст. м. «Холодна гора»);
  • №112 (Основ’янське озеро – ринок ХТЗ);
  • №170 (з/с «Основа» – вул. Наталії Ужвій);
  • №128 (ст. м. «Проспект Гагаріна» – вул. Біологічна);
  • №140 (ст. м. «Центральний ринок» – вул. Беркоса);
  • №204 (вул. Наталії Ужвій – АС «Індустріальна»);
  • №206 (вул. Наталії Ужвій- АС «Героїв Праці»);
  • №208 (Велика Данилівка – АС «Героїв Праці»);
  • №222 (вул. Світла – АС «Героїв Праці»);
  • №243 (ст. м. «Холодна гора» – пансіонат);
  • №260 (з/с «Основа» – ст. м. «Захисників України»);
  • №272 (вул. Світла – пл. Конституції);
  • №273 (ст. м. «Холодна гора» – Липовий Гай);
  • №281 (вул. Краснодарська – ст. м. «Академіка Барабашова»);
  • №296 (П’ятихатки – пр. Незалежності);
  • № 51 (РК «вул. Дванадцятого Квітня» – РК «вул. Зубарєва»);
  • №52 (РК «вул. Дванадцятого Квітня» – РК «759 м/р»);
  • №147 (м/р «Горизонт» – ст. м. «Проспект Гагаріна»);
  • №266 ( ст. Л. Толстого – АС «Героїв Праці»);
  • №24 (трол.) (602 м/р – ст. м. «Академіка Барабашова»);
  • №52 (вул. Гарібальді – ст. м. «Студентська»);
  • №5 (трол.) (аеропорт – ст. м. «Проспект Гагаріна»);
  • №88 (пр. Перемоги – ст. м. «Наукова»);
  • №221 (пр. Перемоги – ст. м. «Держпром»).

Нагадаємо, що в ніч проти 9 березня ворог завдав масованого ракетного удару по Харкову та області. Зафіксовано щонайменше 15 прильотів ракет С-300. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

Теги: метро перевезення Харків

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