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На Prozorro продали бурштин за 1 млн грн: всі подробиці угоди

Ірина Озтурк
glavcom.ua
На Prozorro продали бурштин за 1 млн грн: всі подробиці угоди
За дпомогою Prozorro було продано велику кількість буршитну
фото:www.radiosvoboda.org

Держсховище за допомогою аукціону реалізувало близько 200 кг бурштину

На платформі Prozorro.Продажі 27 лютого відбулися перші аукціони з продажу бурштину, які принесли організаторам 1 млн грн. Про це йдеться на сайті ДП «Прозорро.Продажі».

Як зазначили у пресслужбі, перші аукціони з продажу бурштину, які провели 27 лютого 2023 року, принесли Державному сховищу дорогоцінних металів і каміння один мільйон гривень.

«За їхніми підсумками система допомогла заробити організатору торгів – Держсховищу дорогоцінних металів і каміння – перший мільйон гривень», – зазначили в ДП.

При цьому із оголошених 17 торгів відбулось тільки шість, на яких Держсховище реалізувало близько 200 кг бурштину.

У пресслужбі додали, що переможці цих торгів матимуть дев’ять робочих днів на підписання протоколу та договору електронного аукціону. Далі п’ять робочих днів відведено на сплату повної ціни за лоти, визначеної за результатами аукціонів.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради підтримали оприлюднення цін закупівель для армії в електронній системі Prozorro. Законопроєкт №8381 про запровадження прозорості в оборонних закупівлях ухвалили у цілому.

Раніше стало відомо, що Фонд державного майна України (ФДМУ) анонсував проведення онлайн-торгів з продажу Дружбовського кар'єру нерудних копалин «Кварц» у Житомирській області. Кар'єр виставили на приватизацію вперше за кілька років.

Також 19 лютого  на трасі Київ-Ковель-Ягодин поліція зупинила жителя Сарненського району. Чоловік нервував і хотів швидше поїхати. Втім, під час обшуку в авто патрульні виявили 7,4 кг бурштину-сирцю. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом нелегального зберігання та перевезення бурштину. Також винесли постанови за порушення ПДР та керування авто без відповідних документів.

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Теги: бурштин ProZorro поліція чоловік аукціон перевезення

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