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    У світі

    У Південній Кореї за добу зафіксували 142 нових випадки коронавірусу

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    З 142 нових випадків 92 зафіксовані у лікарні Даенам у місті Чонгдо, де стався перший летальний випадок коронавірусу у Південній Кореї - У Південній Кореї за добу зафіксували 142 нових випадки коронавірусу
    З 142 нових випадків 92 зафіксовані у лікарні Даенам у місті Чонгдо, де стався перший летальний випадок коронавірусу у Південній Кореї

    Причину стрімкого зростання кількості випадків хворих пов’язують з нещодавнім церковним заходом у місті Тегу

    Кількість заражених коронавірусом у Південній Кореї збільшилася майже вдвічі. Протягом доби зафіксували 142 нових випадки захворювань через коронавірус.

    Про це пише агенція Yonhap.

    «У Південій Кореї повідомили про 142 нові випадки коронавірусу у суботу, що є найбільшим сплеском захворюваності протягом одного дня з моменту першої фіксації коронавірусу в кінці січня, таким чином, загальна кількість інфікованих в країні зросла до 346 осіб», – йдеться у повідомленні.

    З 142 нових випадків 92 зафіксовані у лікарні Даенам у місті Чонгдо, де стався перший летальний випадок коронавірусу у Південній Кореї, зазначили у Корейському центрі контролю та профілактики захворювань.

    У п’ятницю ще один пацієнт помер від коронавірусу в лікарні у Пусані після переведення туди з лікарні Даенам, це друга смерть від коронавірусу у Південній Кореї.

    Як повідомлялося раніше, зі 100 нових заражень, які зафіксували у п’ятницю, у Південній Кореї – 86 мешканці міста Тегу, ще семеро людей з Сеула.

    Причину стрімкого зростання кількості випадків хворих пов’язують з нещодавнім церковним заходом у місті Тегу, на якому була присутня велика кількість людей.

    Згідно з останніми даними, від коронавірусу Covid-19 померли 2247 осіб. Кількість інфікованих у світі сягнула 76 498 осіб, у тому числі у Китаї – 75 245.

    У МОЗ вже відзвітували, що усі українці, які 17 днів тому повернулися з Китаю, здорові.

    Як повідомляв Главком, у четвер ввечері транспорт з евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

    Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

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