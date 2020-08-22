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    Суспільство

    У Києві попрощались з батьком Марини Порошенко Анатолієм Переведенцевим

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    <span>Анатолій Михайлович Переведенцев помер 20 серпня</span> - У Києві попрощались з батьком Марини Порошенко Анатолієм Переведенцевим
    Анатолій Михайлович Переведенцев помер 20 серпня

    Поховали Анатолія Михайловича Переведенцева на Звіринецькому кладовищі у Києві

    У Києві попрощались з Анатолієм Переведенцевим, батьком Марини Порошенко, який помер 20 серпня.

    Поминальна служба відбулася у Свято-Михайлівському Видубицькому монастирі.

    На церемонію прощання у Національний музей медицини України прийшли колеги Анатолія Михайловича, лікарі, народні депутати України, рідні та друзі.

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    У Києві попрощались з батьком Марини Порошенко Анатолієм Переведенцевим
    У Києві попрощались з батьком Марини Порошенко Анатолієм Переведенцевим
    У Києві попрощались з батьком Марини Порошенко Анатолієм Переведенцевим
    У Києві попрощались з батьком Марини Порошенко Анатолієм Переведенцевим
    У Києві попрощались з батьком Марини Порошенко Анатолієм Переведенцевим
    У Києві попрощались з батьком Марини Порошенко Анатолієм Переведенцевим
    У Києві попрощались з батьком Марини Порошенко Анатолієм Переведенцевим
    У Києві попрощались з батьком Марини Порошенко Анатолієм Переведенцевим
    У Києві попрощались з батьком Марини Порошенко Анатолієм Переведенцевим
    Фото Facebook Петра Порошенка

    Як стало відомо, Анатолій Переведенцев свого часу на посаді заступника міністра охорони здоров’я УРСР доклав чимало зусиль до становлення та розвитку Національного музею, який наразі є одним з найбільших медичних музеїв Європи.

    Поховали Анатолія Михайловича Переведенцева на Звіринецькому кладовищі у Києві.

    «Дякую усім, хто сьогодні прийшов попрощатися із Анатолієм Михайловичем. Він був гідним громадянином України і прикладом для оточуючих. Символічно, що прощання відбулося у Національному музеї медицини України, становленню та розвитку якого він сприяв. Дякую усім, хто підтримав у ці дні Марину і молиться, щоб Господь прийняв Анатолія Михайловича в Царство Небесне. Вічна пам’ять...», – написав Петро Порошенко на сторінці у Facebook.

    Як повідомляв «Главком», 20 серпня помер батько Марини Порошенко – Анатолій Михайлович Переведенцев.

    Петро Порошенко Марина Порошенко
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