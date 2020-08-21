У родині Порошенків важка втрата



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Анатолій Михайлович Переведенцев помер 20 серпня

Помер батько Марини Порошенко – Анатолій Михайлович Переведенцев

20 серпня помер батько Марини Порошенко – Анатолій Михайлович Переведенцев. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат, лідер партіє «Європейська солідарність» Петро Порошенко.

«Ще одна важка втрата для нашої родини. Учора помер справжній державник, будівничий, великий українець, а ще мій близький друг і люблячий батько та дідусь. У ці дні всі мої почуття з Мариною. Марина – копія батька: має його характер, доброту і скромність. Прошу всіх молитися, щоб Всемилостивий Господь прийняв Анатолія Михайловича в Царство Небесне», - написав Петро Порошенко.

Він поінформував, що церемонія прощання відбудеться у суботу 22 серпня об 11 годині в Національному музеї медицини України (вулиця Богдана Хмельницького 37).

Як повідомлялося, у ніч на 16 червня батько Петра Порошенка Олексій Іванович помер внаслідок інсульту, який стався після того, як він дізнався, що сина викликають в суд для обрання запобіжного заходу і про те, що прокуратура вимагає арешту п’ятого президента.

Також нагадаємо, що 19 серпня помер видатний український науковець Борис Патон.