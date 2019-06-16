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    Суспільство

    У Києві повітря стане чистіше наступного тижня - ДСНС

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    Метеорологічні умови, що сприяють збільшенню забруднення повітря, спостерігаються в Києві з 8 червня, синоптики - У Києві повітря стане чистіше наступного тижня - ДСНС
    Метеорологічні умови, що сприяють збільшенню забруднення повітря, спостерігаються в Києві з 8 червня, синоптики

    З 18 червня за прогнозами синоптиків очікується послаблення спеки, дощі і зниження шкідливих речовин у приземному шарі повітря, - рятувальники

    У Києві перевищений вміст шкідливих домішок у повітрі протримається до 18 червня. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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    Зазначається, що з 18 червня за прогнозами синоптиків очікується послаблення спеки, дощі і зниження шкідливих речовин у приземному шарі повітря.

     «Метеорологічні умови, за прогнозом Гідрометцентру (спекотний характер погоди, поле підвищеного тиску, слабкий вітер у приземному шарі, нічні приземні інверсії), та рівень забруднення (тенденція до подальшого зростання) утримаються в м. Києві до 18 червня», - йдеться у повідомленні.

    Також рятувальники інформують, що протягом 12-13 червня, за даними постів спостереження ЦГО ім. Бориса Срезневського, рівень забруднення діоксидом азоту досяг переважно 5-6 середньодобових граничнодопустимих концентрацій в районах: вул. Скляренка, Оболонського проспекту, Бесарабської та Деміївської площ.

    Загалом метеорологічні умови, що сприяють збільшенню забруднення повітря, спостерігаються в Києві з 8 червня.

    Нагадаємо, друга ніч поспіль у Києві стала найтеплішою з 1924 року.

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