У Києві повітря стане чистіше наступного тижня - ДСНС



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Метеорологічні умови, що сприяють збільшенню забруднення повітря, спостерігаються в Києві з 8 червня, синоптики

З 18 червня за прогнозами синоптиків очікується послаблення спеки, дощі і зниження шкідливих речовин у приземному шарі повітря, - рятувальники

У Києві перевищений вміст шкідливих домішок у повітрі протримається до 18 червня. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що з 18 червня за прогнозами синоптиків очікується послаблення спеки, дощі і зниження шкідливих речовин у приземному шарі повітря.

«Метеорологічні умови, за прогнозом Гідрометцентру (спекотний характер погоди, поле підвищеного тиску, слабкий вітер у приземному шарі, нічні приземні інверсії), та рівень забруднення (тенденція до подальшого зростання) утримаються в м. Києві до 18 червня», - йдеться у повідомленні.

Також рятувальники інформують, що протягом 12-13 червня, за даними постів спостереження ЦГО ім. Бориса Срезневського, рівень забруднення діоксидом азоту досяг переважно 5-6 середньодобових граничнодопустимих концентрацій в районах: вул. Скляренка, Оболонського проспекту, Бесарабської та Деміївської площ.

Загалом метеорологічні умови, що сприяють збільшенню забруднення повітря, спостерігаються в Києві з 8 червня.

Нагадаємо, друга ніч поспіль у Києві стала найтеплішою з 1924 року.