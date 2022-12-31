У Києві та області скасовано екстрені відключення світла

Енергетики працюють у посиленому режимі

У Києві та області 31 грудня ввечері скасували екстрені відключення світла, які запровадили через черговий масований обстріл росіян, повідомляє ДТЕК.

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У компанії зазначають, що енергетики зроблять усе можливе, щоб на Новий рік столиця та Київська область залишалися зі світлом, якщо не буде ворожих атак.

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Нагадаємо, за повідомленням міністра енергетики Германа Галущенко, 31 грудня внаслідок масованої атаки України російськими військами вдалося уникнути серйозних ушкоджень енергосистеми України. Енергетики нон-стоп працюють над відновленням енергопостачання.

У той же час українцям варто бути готовими до того, що Новий рік-2023 доведеться зустріти при свічках, адже після обідніх обстрілів Росія може влаштувати чергову атаку на інфраструктуру та енергетичні об'єкти в Україні. Графіки у разі відключення світла можна буде подивитися онлайн.

Нагадаємо, триває 311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.