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У Києві та області скасовано екстрені відключення світла

Людмила Яцюк
glavcom.ua
У Києві та області скасовано екстрені відключення світла
фото з відкритих джерел

Енергетики працюють у посиленому режимі

У Києві та області 31 грудня ввечері скасували екстрені відключення світла, які запровадили через черговий масований обстріл росіян, повідомляє ДТЕК.

У компанії зазначають, що енергетики зроблять усе можливе, щоб на Новий рік столиця та Київська область залишалися зі світлом, якщо не буде ворожих атак.

Нагадаємо, за повідомленням міністра енергетики Германа Галущенко, 31 грудня внаслідок масованої атаки України російськими військами вдалося уникнути серйозних ушкоджень енергосистеми України. Енергетики нон-стоп працюють над відновленням енергопостачання.

У той же час українцям варто бути готовими до того, що Новий рік-2023 доведеться зустріти при свічках, адже після обідніх обстрілів Росія може влаштувати чергову атаку на інфраструктуру та енергетичні об'єкти в Україні. Графіки у разі відключення світла можна буде подивитися онлайн. 

Нагадаємо, триває 311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.

 

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