У Криму розбився російський гелікоптер: екіпаж загинув (фото)

Внаслідок падіння на землі руйнувань немає

Попередня причина аварії – відмова техніки

Сьогодні у Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму розбився російський гелікоптер. Про це повідомляє пропагандистське «Риа новости» з посиланням на міноборони.

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Зазначається, що вертоліт нібито виконував плановий навчально-тренувальний політ.

«Політ виконувався без боєкомплекту, на землі руйнувань немає», – стверджують в РФ.

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Обидва льотчики загинули. Попередня причина аварії – відмова техніки.

Нагадаємо, наприкінці квітня у Росії неподалік кордонів НАТО розбився винищувач.

Згодом у Волгоградській області (Росія) зазнав катастрофи вертоліт санавіації.

У лютому в РФ розбився гелікоптер із дев'ятьма людьми на борту.