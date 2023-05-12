У Криму розбився російський гелікоптер: екіпаж загинув (фото)
Попередня причина аварії – відмова техніки
Сьогодні у Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму розбився російський гелікоптер. Про це повідомляє пропагандистське «Риа новости» з посиланням на міноборони.
Зазначається, що вертоліт нібито виконував плановий навчально-тренувальний політ.
«Політ виконувався без боєкомплекту, на землі руйнувань немає», – стверджують в РФ.
Обидва льотчики загинули. Попередня причина аварії – відмова техніки.
Нагадаємо, наприкінці квітня у Росії неподалік кордонів НАТО розбився винищувач.
Згодом у Волгоградській області (Росія) зазнав катастрофи вертоліт санавіації.
У лютому в РФ розбився гелікоптер із дев'ятьма людьми на борту.
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