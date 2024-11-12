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У Кривому Розі з-під завалів дістали тіло жінки, під уламками можуть бути ще троє дітей (фото)

Ірина Бура
glavcom.ua
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У Кривому Розі з-під завалів дістали тіло жінки, під уламками можуть бути ще троє дітей (фото)
фото: ДСНС

Це перша загибла через ранкову атаку на місто

У Кривому Розі з-під завалів пошкодженої ракетним ударом багатоповерхівки рятувальники деблокували тіло жінки. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

«З-під завалів потрощеного ворожою ракетою будинку в Кривому Розі дістали тіло жінки. Це перша загибла через ранкову атаку на місто. Щирі співчуття рідним. Під уламками ймовірно можуть знаходитися ще троє дітей», – зазначив він.

У Кривому Розі з-під завалів дістали тіло жінки, під уламками можуть бути ще троє дітей (фото) фото 1

Нагадаємо, РФ 11 листопада атакувала Кривий Ріг. Унаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку. Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, у криворізькій багатоповерхівці зруйновані квартири з першого по п'яті поверхи одного з під’їздів. 

Як зазначив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул, окупанти вдарили балістикою в багатоповерхівку. Наразі триває аварійно-рятувальна операція. Як стало відомо, що постраждали двоє дітей. 10-річній дівчинці надали допомогу на місці. Хлопчик 11 років госпіталізований в стані середньої тяжкості. Усього постраждалих на зараз 14. 

До слова, 11 листопада по всій території України та в столиці була оголошена повітряна тривога через зліт літаків стратегічної авіації Ту-95МC, також носіїв ракет «Кинджал» Міг-31К. На щастя, пуски ракет стратегічної авіації не підтвердилися. Тим часом протягом ночі в Києві чотири з половиною години тривала повітряна тривога пов’язана з атакою ударних БпЛА збройних сил РФ.

Відомо, що Російська Федерація накопичила достатньо ракет для масованих обстрілів України.

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Теги: окупанти Кривий Ріг Олександр Вілкул рятувальники місто Щастя тривога Кинджал

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У Кривому Розі з-під завалів дістали тіло жінки, під уламками можуть бути ще троє дітей (фото)
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