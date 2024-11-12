Герой України популярно пояснив, що найбільше дратує в нашій армії

Юрій Жуковець: Коли ти командир взводу, чи командир роти, у тебе більше 30 журналів звітності

Значна частина робочого часу командирів в українській армії йде на виконання бюрократичних завдань. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів командир розвід роти та Герой України Юрій Жуковець, наголосивши на важливості цифровізації військової звітності.

«Загалом забезпечення покращилося (в українській армії, – «Главком»), якщо порівнювати з кінцем лютого 2022 року. А от кількість людей у війську зменшилась. Хотілося би мати більше людей. Подобається те, що ми починаємо відходити від паперової армії. Але це тільки початок – ще не відійшли. Я дуже надіюся, що це станеться найшвидше», – сказав військовий.

Юрій Жуковець додав, що написання журналів звітності забирає багато робочого часу командирів. Військовий сподівається, що їх кількість та рапортів у цифровому вигляді збільшиться.

«Коли ти командир взводу, чи командир роти, у тебе більше 30 журналів звітності, декілька типів і видів рапортів. Вести все це дуже складно, займає дуже велику частину дорогоцінного часу. Тільки почали від цього відходити. Почав працювати додаток «Армія+». Надіюся, що тенденція до змін збережеться. Збільшиться у цифровому вигляді кількість журналів і рапортів. Все це скорочує час на бюрократію», – наголосив Герой України.

Нагадаємо, що одна з ключових функцій застосунку «Армія+» – подача рапортів – стала ще доступнішою завдяки цифровізації. Також у додатку з'явилося онлайн-навчання. Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко, передає кореспондент «Главкома».

Також 12 листопада уряд підтримав важливий крок, ухваливши постанову, яка спрощує подачу рапортів на зміну місця служби через застосунок «Армія+». Як повідомив міністр оборони Рустем Умєров, переведення можливе не частіше, ніж раз на рік, і після шести місяців служби у поточному підрозділі.