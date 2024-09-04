Трагедія у Львові: що відомо про маму й доньок, яких убила Росія

Ярослав Базилевич лишився без трьох доньок і дружини внаслідок російського удару по Львову

Родина Базилевичів була частиною «Пласту»

Євгенія Базилевич та її троє доньок, які сьогодні загинули внаслідок російського удару по Львову, були скаутами. Про це повідомила молодіжна скаутська організація «Пласт».

«Ця сімʼя була частиною «Пласту». Після сьогоднішньої атаки у Львові в живих залишився лише батько Ярослав. Євгенія та троє доньок відійшли на Вічну Ватру. Ми щиро співчуваємо батьку Ярославу та просимо про спільну молитву!», – йдеться в повідомленні.

В організації розповіли, що мама Євгенія Садовська юнакувала в Пчілках, у 90-х роках, гурток «Первоцвіти», виховниця Надія Цюра.

5 фото На весь екран







Євгенія Базилевич та її дві доньки були скаутами фото: Пласт/Facebook

«Базилевич Дарина 19.03.2006 р. н. пластувала в курені ім. Ганки Коренець в гуртку «Бешкетниці», виховниця Наталя-Гелена Дунай. Перейшла з новацтва у вересні 2017 року і активно пластувала до 2021-го. Завжди була дуже світлою та радісною особистістю. Хоч не мала можливості продовжувати активно пластувати, завжди була на контакті зі своїм гуртком та подругами з куреня», – пригадали скаути.

Євгенія Базилевич та її дві доньки були скаутами фото: Пласт/Facebook

Також пластувала і її сестра Ярина.

«Базилевич Ярина 05.06.2003 р. н. новакувала в рої «Ельфики», у 36-му гнізді, сестричка Маринка Гнатик. Після юнакувала в Басарабках, виховниця Марта Шанайда, «Іриски». Завжди була дуже світлою та радісною особистістю», – розповіли в «Пласті».

Євгенія Базилевич та її дві доньки були скаутами фото: Пласт/Facebook

Підтримати Ярослава Базилевича можна за посиланням.

Нагадаємо, що внаслідок ранкової атаки росіян на Львів загинуло семеро жителів міста:

Базилевич Емілія –7 років;

Базилевич Дарина – 18 років;

Базилевич Ярина – 21 рік;

Базилевич Євгенія – 43 роки;

Демидова Ірина – 52 роки;

Погорецький Олександр – 54 роки;

Арабський Юрій – 55 років.

Як повідомлялося, російська атака на Львів принесла горе в сім’ю Ярослава Базилевича. У мить чоловік лишився без дружини та трьох доньок.

Міський голова опублікував сімейну світлину Базилевичів, під якою написав: «Після сьогоднішньої атаки живим на цьому фото залишився лише чоловік. Дружина Євгенія та троє їхніх доньок – Ярина, Дарина та Емілія – загинули у власному будинку».

Російські загарбники забрали в Ярослава Базилевича дружину і трьох доньок фото: Oleksandr Radchuk/Facebook

Сім'я Базилевичів фото: Андрій Садовий/Facebook

Відомо, що Ярина Базилевич працювала програмною менеджеркою в офісі «Львів – молодіжна столиця Європи 2025».

21-річна Ярина Базилевич загинула від російського удару по Львову, а разом із нею – її мама та двоє сестер фото: мережа «Твори»

Нагадаємо, що сьогодні, 4 вересня, близько 6-ї години ранку, російський ударний безпілотник завдав удару по житлових кварталах Львова. Станом на зараз відомо про 38 постраждалих і сімох загиблих, серед яких є діти.

Під удар у Львові, зокрема, потрапили три школи і центр творчості.

Також унаслідок ворожої атаки по Львову на вулиці Коновальця постраждав обласний Центр спортивної медицини і реабілітації. Пошкоджено його історичну будівлю. Вибито понад 70 вікон. Від ударної хвилі повиносило рами. У шести кабінетах впала стеля.

Крім того, у Львові понівечений храм ПЦУ святого Юрія Переможця на вул. Чернівецькій.