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На Донеччині перейменували вулицю Сергія Бубки на честь Василя Стуса

Христина Жиренко
glavcom.ua
На Донеччині перейменували вулицю Сергія Бубки на честь Василя Стуса
Сергій Бубка – шестиразовий разовий чемпіон світу, 35-разовий світовий рекордсмен, олімпійський чемпіон

У 2023 році журналісти опублікували інформацію про те, що родинна фірма Бубки ймовірно постачає пальне терористам

У селі Іжевка (Костянтинівська міська громада Краматорського району Донецької області) вулицю Сергія Бубки перейменували на вулицю Василя Стуса. Про це інформує «Деколонізація. Україна».

Нагадаємо, Сергій Бубка – видатний український легкоатлет (стрибки із жердиною), шестиразовий разовий чемпіон світу, 35-разовий світовий рекордсмен, олімпійський чемпіон.

Василь Стус працював учителем української мови та літератури в той час, коли радянська влада витісняла все українське. Його двічі засуджували та звинувачували в «антирадянській діяльності та пропаганді». Твори поета конфісковували та забороняли. Та попри все він продовжував писати, перекладати, боротися за українське.

Видатний діяч прожив лише 47 років, померши у 1985 році в російському таборі суворого режиму. Однак за цей короткий час, Василь Стус став легендарною особистістю, чия творчість і до нині актуальна та надихає все нові покоління українців.

До слова, влітку 2023 року журналісти Bihus.Info опублікували інформацію про те, що родинна фірма Героя України Сергія Бубки ймовірно постачає пальне терористам.

Попри оприлюднені Bihus.Info документи та відкриті кримінальні провадження, Сергій Бубка досі залишається членом Національного олімпійського комітету.

Нагадаємо, Бубка передавав погрозу журналістам через розслідування про його сімейний бізнес.

Теги: легкоатлет бізнес Сергій Бубка Василь Стус Донеччина Донбас

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