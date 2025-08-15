Головна Країна Суспільство
У Маріуполі майже висохло Старокримське водосховище, яке є єдиним джерелом водозабезпечення

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Маріуполі майже висохло Старокримське водосховище, яке є єдиним джерелом водозабезпечення
У Маріуполі майже висохло Старокримське водосховище
фото: Маріупольська міська рада

Окупанти вже визнають, що, окрім дефіциту води, місто чекає втрата риби та водних екосистем

У тимчасово окупованому Маріуполі майже повністю обміліло Старокримське водосховище. Окрім дефіциту води, є загроза втрати риби та водних екосистем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Маріупольську міську раду.

«Більша частина водосховища просто «висохла». Води залишилося дуже мало. Навіть окупанти визнають, що, окрім дефіциту води, місто чекає втрата риби та водних екосистем, а також підвищується ризик спалахів інфекцій», – йдеться у повідомленні.

У Маріуполі майже висохло Старокримське водосховище
У Маріуполі майже висохло Старокримське водосховище
фото: Маріупольська міська рада

У міськраді додали, що приблизний дебіт водосховища – це 35 тис. кубічних метрів на добу. Натомість місту потрібно подавати 150 тис. кубічних метрів, а пришвидшене обміління може призвести до того, що Маріуполь узагалі залишиться без води.

У Маріупольській міській раді зазначили, що Старокримське водосховище є єдиним джерелом водозабезпечення міста.

«До окупації Маріуполь брав воду з двох джерел – каналу Сіверський Донець та резервного Старокримського водосховища. Під час російського вторгнення Сіверський Донець пошкодили. Маріуполь перейшов лише на резервне водопостачання з водосховища», – пояснили в міськраді.

Там додали, що якби не окупація Маріуполя – питання якісного водозабезпечення міста мало бути розв’язане завдяки масштабному інвестиційному проєкту з модернізації системи водозабезпечення та водовідведення.

Цей проєкт включав побудову фільтрувальної станції та реалізувався за підтримки уряду Франції. Нова станція питної води мала бути введена в експлуатацію вже у 2023–2024 роках.

Нагадаємо, Україна поверне Маріуполь, причому 90%, що це вдасться зробити військовим шляхом. Однак необхідний «вдалий історичний момент». Про це заявив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький. Як приклад, військовий навів Азербайджан, котрий зумів повернути Нагірний Карабах.

Теги: Маріуполь екологія вода водойма

