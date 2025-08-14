Головна Київ Новини
На Київщині починає діяти літньо-осіння заборона на вилов раків: яке покарання чекає порушників

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На Київщині починає діяти літньо-осіння заборона на вилов раків: яке покарання чекає порушників
Річкові раки є не лише цінним харчовим ресурсом, а й важливою складовою екосистеми
фото з відкритих джерел

За вилов раків під час заборони на порушника може чекати адміністративна відповідальність із конфіскацією

У період з 15 серпня по 30 вересня 2025 року встановлюється заборона на вилов річкових раків у всіх водоймах міста Києва та Київської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Держекоінспекції Столичного округу.

Повідомляється, що з метою збереження популяції річкових раків вводиться літньо-осіння заборона на їх вилов у період линьки. У середньому за перший рік життя рак линяє до восьми разів, за другий близько пʼяти, а надалі один-два рази на рік.

«Саме у цей час необхідно особливо охороняти річкових раків задля збереження їхньої популяції та підтримки екологічного балансу водних екосистем. Річкові раки є не лише цінним харчовим ресурсом, а й важливою складовою екосистеми. Вони виконують роль природних санітарів водойм, очищуючи дно від органічних залишків, що сприяє збереженню чистоти води та підтримці біорізноманіття», – пояснили у Держекоінспекції. 

За вилов раків під час заборони на порушника може чекати адміністративна відповідальність як за ч. 3 ст. 85 КУпАП (штраф від 170 грн), так і за Ч. 4 ст. 85 КУпАП (штраф – від 340 до 680 грн із конфіскацією знарядь та засобів вчинення правопорушення, а також незаконно добутих водних біоресурсів). 

Крім того, згідно з чинним законодавством, порушник зобовʼязаний відшкодувати завдані рибному господарству збитки у розмірі 3332 грн за кожного незаконно виловленого рака. У випадках особливо тяжких порушень передбачена кримінальна відповідальність згідно з Кримінальним кодексом України. 

Заборона діє на всі внутрішні рибогосподарські водні обʼєкти Києва та Київської області, включно з річками, озерами, ставками та водосховищами, що мають статус рибогосподарських водойм. Вилов раків у цей період заборонений у всіх природних і штучних водоймах регіону.

Нагадаємо, на Чернігівщині суд виніс вирок чоловікові, який незаконно ловив рибу забороненою сіткою. Йому призначили рік пробаційного нагляду та зобов’язали компенсувати понад 48 тис. грн збитків, 28 травня 2025 року біля шлюзу на річці Доч неподалік села Линівка чоловік зловив 21 рибину вагою 2,8 кілограма. Для цього він використав поріжну сітку, яка за законом заборонена для любительського рибальства. 

Варто додати, що в Україні діють суворі правила щодо вилову риби. Їх порушення може призвести до штрафів або навіть кримінальної відповідальності. Тому «Главком» підготував календар рибалки на серпень 2025 року. Він допоможе не тільки спланувати поїздки, обрати правильні снасті, найкращі дні для риболовлі, а й уникнути штрафів.

