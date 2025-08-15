Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Південні регіони України б’ють десятирічний рекорд подачі зрошувальної води

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
google social img telegram social img facebook social img
Південні регіони України б’ють десятирічний рекорд подачі зрошувальної води
2025 рік уже став рекордним за обсягом подачі зрошувальної води за останнє десятиліття
фото з відкритих джерел

Темпи потепління в Україні загалом у 2,5 рази перевищують середньосвітові показники, що підкреслює гостроту проблеми

Південні регіони України зазнають відчутних кліматичних трансформацій, що створює серйозні виклики для аграрного сектору. Про це, як пише «Главком», повідомили у Державному агентстві меліорації та рибного господарства України.

Зростання середньорічної температури, скорочення кількості опадів та активізація процесів опустелювання зумовлюють частіші й інтенсивніші посухи, вимагаючи негайної адаптації сільськогосподарських практик.

За науковими дослідженнями, за останнє століття середня температура повітря на півдні України зросла на 1-1,5°C, йдеться у повідомленні, у якому зазначається, що темпи потепління в Україні загалом у 2,5 раза перевищують середньосвітові показники, що підкреслює гостроту проблеми для нашої країни.

Критичною, підкреслили в Держагентстві, є ситуація і з водним балансом. Зокрема, на території Одеської області цей показник є від'ємним: річна кількість опадів становить 350-450 мм, тоді як випаровування сягає 1100 мм. Отже, навіть у найбільш сприятливі за погодними умовами роки обсяг опадів не здатен компенсувати втрати вологи.

Поточний, 2025 рік, як і кілька попередніх, видався особливо напруженим для водокористувачів Білгород-Дністровського району. Кількість днів із надвисокими температурами, що перевищували +30°C, досягла 70, тобто понад два місяці. Такі аномальні умови провокують підвищену потребу рослин у волозі та створюють необхідність у значних обсягах води для поливу. Забезпечення достатнього зрошення стає ключовим фактором для запобігання передчасному завершенню вегетації сільськогосподарських культур та, як наслідок, суттєвому зниженню врожайності.

У відповідь на ці виклики обсяги подачі води для зрошення демонструють рекордні показники. За першу половину цьогорічного поливного сезону Білгород-Дністровським міжрайонним управлінням водного господарства Держрибагентства було подано понад 20,4 млн м³ дністровської води на поля агровиробників. Для порівняння: за весь 2024 рік цей показник становив близько 15,6 млн м³, а за 2023 рік – 18,7 млн м³. Загалом 2025 рік уже став рекордним за обсягом подачі зрошувальної води за останнє десятиліття.

Нагадаємо, експеримент зі встановлення торб для поливу дерев у Києві виявився вдалим. Новий метод зрошення знижує споживання води більш ніж на 65% у порівнянні з традиційним методом.

Кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України Віра Балабух розповідала «Главкому» , що глобальне потепління дедалі сильніше впливає на сільське господарство в Україні, ставлячи під загрозу вирощування традиційних овочів. Зокрема, картопля, капуста та огірки стають особливо вразливими через зміну кліматичних умов.

Читайте також:

Теги: клімат вода спека

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські військові в окупованому Криму
Вода і війна. Куди завело Крим 11 років силового господарювання Росії
5 серпня, 19:00
Аномальна спека цього літа є проблемою для Європи
Аномальна спека може уповільнити економічне зростання і змінити рівень життя: дослідження
17 липня, 04:30
Іран оголосив вихідний у столиці через спеку
Іран оголосив додаткові вихідні заради економії води та електрики
21 липня, 13:52
За прогнозами Укргідрометцентру, з 25 до 28 липня у столиці в денний час доби очікується підвищення температури повітря понад 28°С та вище
Київ обмежує рух вантажівок через спеку: названо дати
24 липня, 13:41
Результати свідчать про потребу враховувати блискавки як важливий екологічний чинник у кліматичних і лісових дослідженнях
У світі масово гинуть дерева: вчені виявили несподіваний фактор
28 липня, 08:04
Штат Новий Південний Уельс накрив холодний фронт, хоча зазвичай це сонячні та посушливі місця
Припорошило кенгуру. В Австралії вперше за багато років випав сніг
2 серпня, 19:22
В Італії зафіксували водяний смерч
Туристи в паніці бігли з пляжу. На узбережжя Італії обрушилися два смерчі (відео)
5 серпня, 16:34
У Туреччині палає пожежа
У Туреччині палає масштабна лісова пожежа. Закрито аеропорт (відео)
8 серпня, 21:13
Британці потерпають від чергової хвилі спеки
Екстремальна спека та дефіцит води: Британія опинилась на порозі національної кризи
13 серпня, 13:29

Суспільство

Південні регіони України б’ють десятирічний рекорд подачі зрошувальної води
Південні регіони України б’ють десятирічний рекорд подачі зрошувальної води
«Меркель сказала: Вікторе, у вас погана соціологія». Ющенко розказав, хто породив Путіна
«Меркель сказала: Вікторе, у вас погана соціологія». Ющенко розказав, хто породив Путіна
Символ незламності чи зради? Фото троянд у Покровську обурило українців
Символ незламності чи зради? Фото троянд у Покровську обурило українців
На Харківщині змінено тривалість комендантської години
На Харківщині змінено тривалість комендантської години
Ексглава МВС Аваков вперше за тривалий час подав голос
Ексглава МВС Аваков вперше за тривалий час подав голос
Цього літа в Україні майже немає колорадського жука: пояснення науковця
Цього літа в Україні майже немає колорадського жука: пояснення науковця

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 серпня 2025
16K
Аляска зустріла російських пропагандистів розкладачками (фото)
11K
Віктор Ющенко про переговори на Алясці: Україна не повинна приймати умови Путіна
8952
Дев'ять років у полоні. Додому повернувся Богдан Ковальчук, якого РФ викрала 17-річним
5799
Де в Європі найгірший пляжний відпочинок: туристи діляться враженнями

Новини

Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Сьогодні, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua