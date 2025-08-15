Південні регіони України б’ють десятирічний рекорд подачі зрошувальної води

2025 рік уже став рекордним за обсягом подачі зрошувальної води за останнє десятиліття

Південні регіони України зазнають відчутних кліматичних трансформацій, що створює серйозні виклики для аграрного сектору. Про це, як пише «Главком», повідомили у Державному агентстві меліорації та рибного господарства України.

Зростання середньорічної температури, скорочення кількості опадів та активізація процесів опустелювання зумовлюють частіші й інтенсивніші посухи, вимагаючи негайної адаптації сільськогосподарських практик.

За науковими дослідженнями, за останнє століття середня температура повітря на півдні України зросла на 1-1,5°C, йдеться у повідомленні, у якому зазначається, що темпи потепління в Україні загалом у 2,5 раза перевищують середньосвітові показники, що підкреслює гостроту проблеми для нашої країни.

Критичною, підкреслили в Держагентстві, є ситуація і з водним балансом. Зокрема, на території Одеської області цей показник є від'ємним: річна кількість опадів становить 350-450 мм, тоді як випаровування сягає 1100 мм. Отже, навіть у найбільш сприятливі за погодними умовами роки обсяг опадів не здатен компенсувати втрати вологи.

Поточний, 2025 рік, як і кілька попередніх, видався особливо напруженим для водокористувачів Білгород-Дністровського району. Кількість днів із надвисокими температурами, що перевищували +30°C, досягла 70, тобто понад два місяці. Такі аномальні умови провокують підвищену потребу рослин у волозі та створюють необхідність у значних обсягах води для поливу. Забезпечення достатнього зрошення стає ключовим фактором для запобігання передчасному завершенню вегетації сільськогосподарських культур та, як наслідок, суттєвому зниженню врожайності.

У відповідь на ці виклики обсяги подачі води для зрошення демонструють рекордні показники. За першу половину цьогорічного поливного сезону Білгород-Дністровським міжрайонним управлінням водного господарства Держрибагентства було подано понад 20,4 млн м³ дністровської води на поля агровиробників. Для порівняння: за весь 2024 рік цей показник становив близько 15,6 млн м³, а за 2023 рік – 18,7 млн м³. Загалом 2025 рік уже став рекордним за обсягом подачі зрошувальної води за останнє десятиліття.

Кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України Віра Балабух розповідала «Главкому» , що глобальне потепління дедалі сильніше впливає на сільське господарство в Україні, ставлячи під загрозу вирощування традиційних овочів. Зокрема, картопля, капуста та огірки стають особливо вразливими через зміну кліматичних умов.