У Меджлісі розповіли, чого кримські татари чекають від Зеленського



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Кримськотатарський народ вже двічі був змушений піти з власної землі. Вперше у 1944 році, коли радянська влада депортувала їх до непристосованих регіонів СРСР. І вдруге, коли Росія окупувала український Крим. Після зміни влади в Україні ситуація може кардинально змінитися. Про те, що має зробити Зеленський в питанні Криму – розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Різа Шевкієв. Його слова передає «24 канал».

За словами Шевкієва, коли «зелені чоловічки» прийшли на півострів у 2014 році, влада Криму просила надати острову статус національної автономної територіальної республіки. Це допомогло б міжнародній спільноті захищати Крим, зокрема як новоутворення корінного населення.

Він зауважив, що Меджліс кримськотатарського народу ще не мав зустрічі з новообраним президентом Володимиром Зеленським.

«Щодо Криму він раніше робив заяву, у якій наголосив, що кордони нашої країни непорушні та Крим залишиться у складі України. Це нас заспокоює, бо раніше він сказав, що закінчить війну будь-якою ціною. І ми розуміли, що «будь-яка ціна» – це віддати Росії Крим. Згодом він виправився і наголосив, що всі землі Кремль має повернути Україні»,– сказав Різа Шевкієв.

Також він додав, що кримські татари, перш за все, очікують на офіційну заяву Зеленського, у якій він має висловити своє ставлення щодо кримськотатарського народу, а також план щодо долі Криму.

Нагадаємо, згідно з постановою Верховної Ради України, 18 травня оголошено Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Раніше повідомлялося, що постпред України при ООН передав генсеку ООН звернення Меджлісу кримськотатарського народу до парламентів та урядів держав-членів ООН «Про визнання геноциду кримськотатарського народу».