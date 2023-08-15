У митрополита УПЦ МП Павла інфаркт – адвокат
Вчора Павла було терміново госпіталізовано до кардіологічного відділення однієї із лікарень Києва
Колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла терміново госпіталізували й провели операцію. Про це повідомив його адвокат Микита Чекман.
«За офіційною інформацією від закладу охорони здоровʼя, митрополиту Павлу посталено діагноз гострий інфаркт міокарду», – йдеться в повідомленні.
Вчора Павла було терміново госпіталізовано до кардіологічного відділення однієї із лікарень міста Києва та проведено оперативне втручання.
Нагадаємо, у квітні колишній намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло отримав підозру від Служби безпеки України.
7 серпня за Павла близько тисячі людей внесли заставу у розмірі понад 33,3 млн грн.
Солом'янський райсуд Києва призначив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту колишньому наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту УПЦ МП Павлу до 31 серпня.
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