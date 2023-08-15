Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У митрополита УПЦ МП Павла інфаркт – адвокат

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У митрополита УПЦ МП Павла інфаркт – адвокат
Екснамісник Лаври, митрополит УПЦ МП Павло
фото з відкритих джерел

Вчора Павла було терміново госпіталізовано до кардіологічного відділення однієї із лікарень Києва

Колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла терміново госпіталізували й провели операцію. Про це повідомив його адвокат Микита Чекман.

«За офіційною інформацією від закладу охорони здоровʼя, митрополиту Павлу посталено діагноз гострий інфаркт міокарду», – йдеться в повідомленні.

Вчора Павла було терміново госпіталізовано до кардіологічного відділення однієї із лікарень міста Києва та проведено оперативне втручання.

Нагадаємо, у квітні колишній намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло отримав підозру від Служби безпеки України.

7 серпня за Павла близько тисячі людей внесли заставу у розмірі понад 33,3 млн грн.

Солом'янський райсуд Києва призначив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту колишньому наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту УПЦ МП Павлу до 31 серпня.

Теги: Московська церква в Україні адвокат діагноз лікар Київ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Митрополита Павла терміново госпіталізовано
Митрополита Павла терміново госпіталізовано
Вчора, 18:11
Прокурор потребував покласти на митрополита Павла додатковий обовʼязок про заборону відвідування Києво-Печерської лаври
Суд продовжив строк дії обовʼязків для митрополита Павла
13 серпня, 16:04
На нижньому поверсі виявлено винний погріб, правда вина там не було
Сауна та винний погріб. Який вигляд має резиденція митрополита Павла в Лаврі (відео)
11 серпня, 20:11

Суспільство

У митрополита УПЦ МП Павла інфаркт – адвокат
У митрополита УПЦ МП Павла інфаркт – адвокат
Чи вибухне ЗАЕС? Професор із Фукусіми пояснив, чому українцям не варто боятися погроз Росії
Чи вибухне ЗАЕС? Професор із Фукусіми пояснив, чому українцям не варто боятися погроз Росії
Чи можна відрахувати студентів чи звільнити працівника, які за кордоном: відповідь юриста
Чи можна відрахувати студентів чи звільнити працівника, які за кордоном: відповідь юриста
Держслужба з етнополітики і свободи совісті пояснила, якою буде процедура заборони УПЦ МП
Держслужба з етнополітики і свободи совісті пояснила, якою буде процедура заборони УПЦ МП
Знищення «Мрії»: з'явилися унікальні фото літака через півтора року після атаки РФ
Знищення «Мрії»: з'явилися унікальні фото літака через півтора року після атаки РФ
Хвилина мовчання: згадаймо 15-річного Артема Прийменка та його братів, батьків та бабусю
Хвилина мовчання: згадаймо 15-річного Артема Прийменка та його братів, батьків та бабусю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Європейська країна переманює українських біженців із Польщі
34K
Польська молодь стає менш прихильною до українців: невтішні результати дослідження
29K
Предстоятель Московської церкви пояснив українцям, яка зброя їм потрібна (відео)
27K
Ексневістка Ющенка зганьбилася на вечірці в Монако (відео)
24K
У Львові та Луцьку пролунали потужні вибухи
5506
«Укренерго» терміново звернулося до українців

Новини

На Запоріжжі стався бій між підрозділами окупантів: подробиці від Генштабу
Сьогодні, 07:44
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 05:31
Сухо та спекотно: прогноз погоди на 15 серпня
Сьогодні, 04:55
15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:54
Окупанти намагаються повернути втрачені позиції: Генштаб назвав ділянки
Вчора, 06:46
Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
12 серпня, 06:35

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту