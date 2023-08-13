Суд продовжив строк дії обовʼязків для митрополита Павла

Прокурор потребував покласти на митрополита Павла додатковий обовʼязок про заборону відвідування Києво-Печерської лаври

Строк дії обовʼязків продовжили в межах строку досудового розслідування, але не більше, ніж на два місяці

Соломʼянський районний суд 11 серпня продовжив строк дії обовʼязків для митрополита УПЦ МП Павла (Петра Лебедя). Про це повідомив його адвокат Микита Чекман у коментарі Суспільному.

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Строк дії обовʼязків продовжили в межах строку досудового розслідування, але не більше, ніж на два місяці.

За словами адвоката, прокурор також потребував покласти на митрополита Павла додатковий обовʼязок про заборону відвідування Києво-Печерської лаври. Але суд це клопотання відхилив.

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Нагадаємо, 7 серпня митрополита Павла звільнили з-під варти: за нього внесли заставу, сума якої сягала понад 33 мільйонів гривень.

Як повідомляла Служба безпеки України, звільнення з-під варти колишнього намісника Києво-Печерської лаври через внесення відповідної застави не означає його звільнення від кримінальної відповідальності.

До слова, у квітні екснамісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло отримав підозру від СБУ.