Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Суд продовжив строк дії обовʼязків для митрополита Павла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Суд продовжив строк дії обовʼязків для митрополита Павла
Прокурор потребував покласти на митрополита Павла додатковий обовʼязок про заборону відвідування Києво-Печерської лаври
фото з відкритих джерел

Строк дії обовʼязків продовжили в межах строку досудового розслідування, але не більше, ніж на два місяці

Соломʼянський районний суд 11 серпня продовжив строк дії обовʼязків для митрополита УПЦ МП Павла (Петра Лебедя). Про це повідомив його адвокат Микита Чекман у коментарі Суспільному.

Строк дії обовʼязків продовжили в межах строку досудового розслідування, але не більше, ніж на два місяці.

За словами адвоката, прокурор також потребував покласти на митрополита Павла додатковий обовʼязок про заборону відвідування Києво-Печерської лаври. Але суд це клопотання відхилив.

Нагадаємо, 7 серпня митрополита Павла звільнили з-під варти: за нього внесли заставу, сума якої сягала понад 33 мільйонів гривень.

Як повідомляла Служба безпеки України, звільнення з-під варти колишнього намісника Києво-Печерської лаври через внесення відповідної застави не означає його звільнення від кримінальної відповідальності.

До слова, у квітні екснамісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло отримав підозру від СБУ.

Теги: Московська церква в Україні адвокат суд УПЦ МП СБУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На лаві «постраждалих» від централізації (зліва направо): мер Тернополя Сергій Надал, екссекретар Херсонської міськради Галина Лугова, ексмер Чернігова Владислав Атрошенко, мер Нової Каховки Володимир Коваленко, мер Рівного Олександр Третяк...
Повзуча централізація. Як мери стають безробітними, а місцеві ради недієздатними Війна і влада
14 липня, 14:50
Наслідки вибуху на Кримському мосту
Вибух на Кримському мосту: СБУ потролила окупантів
17 липня, 09:25
Євген Борисов, колишній начальник Одеського обласного військкомату, у залі суду
Суд обрав запобіжний захід колишньому військкому Борисову
25 липня, 19:48
ДБР встановило обставини та причини інциденту у Шевченківському суді Києва, який трапився 5 липня 2023 року
Вибух у Шевченківському суді Києва: ДБР повідомило про підозру п’ятьом правоохоронцям
29 липня, 12:53
Правоохоронці затримали чотирьох ухилянтів
На кордоні ухилянти повторили трюк Коперфільда (відео)
5 серпня, 07:03
Митрополит УПЦ МП Павло у залі судових засідань
Митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти
7 серпня, 17:34
Johnson & Johnson’s критикуть через дитячу присипку, яка нібито викликає рак
Компанія Johnson & Johnson’s потрапила у великий репутаційний скандал
31 липня, 17:43
Суд виніс вирок окупаційному директору Бердянського морпорту
Вивіз із України пшеницю на $30 млн: засуджено окупаційного директора Бердянського морпорту
9 серпня, 16:53
В Ірклієві священник УПЦ МП відмовив рідним військового, який віддав своє життя захищаючи Україну, вносити труну в церкву на відспівування
Після скандалу з московськими попами ще одна громада Черкащини перейшла до ПЦУ (відео)
Сьогодні, 11:42

Кримінал

Суд продовжив строк дії обовʼязків для митрополита Павла
Суд продовжив строк дії обовʼязків для митрополита Павла
У Києво-Печерській лаврі чоловік розбив ікону каменем (фото)
У Києво-Печерській лаврі чоловік розбив ікону каменем (фото)
Як жив головний лідер українських комуністів: фото маєтку Симоненка
Як жив головний лідер українських комуністів: фото маєтку Симоненка
Житель Кривого Рогу створив фейк популярного Telegram-каналу та привласнив мільйони гривень українців
Житель Кривого Рогу створив фейк популярного Telegram-каналу та привласнив мільйони гривень українців
Хотів вкрасти у «Укрзалізниці» 5 млн грн. Словаччина екстрадувала підозрюваного
Хотів вкрасти у «Укрзалізниці» 5 млн грн. Словаччина екстрадувала підозрюваного
На Закарпатті діти вбили власну матір
На Закарпатті діти вбили власну матір

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
США пояснили Путіну, що чергова спроба «війни до переможного кінця» нічого не дасть
24K
У одному з районів Києва пролунали вибухи, повітряну тривогу не оголошували
19K
Росія відреагувала на удари по Кримському мосту істерикою та погрозами
14K
13 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
НАЗК підготувало нові правила перетину кордону
9382
Наступ ЗСУ на Півдні: Генштаб повідомив про успіхи

Новини

Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
Вчора, 06:35
МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
11 серпня, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
11 серпня, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
10 серпня, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
10 серпня, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
10 серпня, 06:56

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту