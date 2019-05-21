У МВС обіцяють відновити втрачене водійське посвідчення за півгодини



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Для перевипуску «прав» потрібен паспорт, ідентифікаційний код і медична довідка

У Міністерстві внутрішніх справ запевняють, що втрачене водійське посвідчення можна відновити за півгодини. Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС України.

Зазначається, що для перевипуску «прав» потрібен паспорт, ідентифікаційний код і медична довідка.

Відновити документ, що дає право на користування транспортним засобом можна у будь-якому сервісному центрі МВС України.

«Відновлення посвідчення водія - це мінімум документів та часу, проведеного в сервісному центрі МВС. Не треба мати ніяких екзаменаційних листів та фотокарток. Вся інформація наявна в реєстрі, а фотографію робимо безкоштовно на місці. Щоб візит був максимально приємний та зручний - реєструйтеся в електронну чергу через електронний кабінет водія», - розповіли у сервісному центрі МВС.

Проте у МВС попередили, якщо водійське посвідчення вкрали, то необхідно звернутися з заявою до поліції та отримати довідку.

Нагадаємо, Кабмін на засіданні 3 квітня затвердив зміни в порядок видачі посвідчень водія та складання відповідних іспитів.