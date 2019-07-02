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    Суспільство

    У МЗС розказали, хто буде виконувати обов’язки міністра під час відпустки Клімкіна

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    Олена Зеркаль наразі перебуває у відрядження за кордоном - У МЗС розказали, хто буде виконувати обов’язки міністра під час відпустки Клімкіна
    Олена Зеркаль наразі перебуває у відрядження за кордоном

    Олена Зеркаль почне керувати МЗС з середи, 3 липня

    Міністерство закордонних справ України на час «політичної відпустки» Павла Клімкіна очолить його заступник з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко.

    Зазначається, що Зеркаль почне керувати МЗС з середи, 3 липня.

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    «Відзавтра міністр іде у відпустку. Починаючи з середи виконувати обов'язки міністра закордонних справ буде Олена Зеркаль. Наразі вона перебуває за кордоном у відрядженні. Через пару днів вона повернеться і візьме на себе керівництво міністерством», - заявила Зеленко.

    Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Павло Клімкін прийняв рішення піти у відпустку на після скандалу з президентом України Володимиром Зеленським.

    Нагадаємо, 27 липня президент України Володимир Зеленський публічно звинуватив главу МЗС Павла Клімкіна в тому, що той не погодив з ним ноту РФ через українських полонених моряків. «Я, президент України, нагадую всім, особливо пану Клімкіну, я в очі не бачив нашу відповідь на ноту РФ, тому що пан Клімкін не вважає за необхідне обговорювати таке питання з президентом... Я не розумію, чому, не порадившись зі мною, міністр робить заяву від держави... Я хочу, щоб МЗС публічно пояснив позицію», - заявив Зеленський.

    Крім того, Зеленський просить Раду негайно розглянути подання про звільнення генерального прокурора Юрія Луценка і міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Президент наполягає на розгляді народними депутатами призначення главою МЗС України Вадима Пристайка.

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