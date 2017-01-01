У Новій Каховці зірвали концерт, присвячений воїнам АТО

Про перенесення концерту в Каховку домовитися теж не вдалося

Міська влада Нової Каховки в останній момент відмовила у наданні приміщення для проведення концерту, присвяченого полеглим воїнам російсько-української війни (проект «Пісні, народжені в АТО») . Про це повідомив учасник проекту Олексій Бик. «9 грудня я мав виступати у Новій Каховці разом з Вячеславом Купрієнко. Так от:



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Фото: na.mil.gov.ua Один з концертів проекту "Пісні, народжені в АТО"

Про перенесення концерту в Каховку домовитися теж не вдалося

Міська влада Нової Каховки в останній момент відмовила у наданні приміщення для проведення концерту, присвяченого полеглим воїнам російсько-української війни (проект «Пісні, народжені в АТО») . Про це повідомив учасник проекту Олексій Бик.

«9 грудня я мав виступати у Новій Каховці разом з Вячеславом Купрієнко. Так от: концерту не буде. Місцева влада в останній момент відмовила в приміщенні. Домовитися в про перенесення виступу в Каховку теж не вдалося», — йдеться у повідомленні.







Довідка:

Фестиваль «Пісні, народжені в АТО» вперше відбувся у 2016 році у Дніпрі. Згодом, за словами організаторів, він перетворився в глобальний всеукраїнський проект і музичний військово-патріотичний рух, що включає: щорічний музичний фестиваль бійців АТО; концертні виступи в містах України і в зоні АТО; військово-патріотичний інтернет-портал; студійне виробництво пісень бійців АТО; студійне виробництво відео пісень бійців АТО; телевізійний проект; музичний військово-патріотичний інтернет-радіоканал FRONT RADIO.