У Почаєві людей закликали на таємничу акцію «стояння проти вишки 5G» (фото)



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В оголошенні зазначалося, що містяни мають обов’язково прийти на протест, «якщо не байдуже своє життя і життя дітей»

Акція протесту «стояння проти вишки 5G» мала відбутися сьогодні, 23 червня, біля міськради

У Почаєві жителів і гостей міста відчайдушно закликали прийти сьогодні, 23 червня, зранку до міської ради на таємничу акцію протесту «стояння проти вишки 5G».

Фото одного такого оголошення опублікували користувачі мережі Facebook.

«У нашому дурдомі все стабільно»,- прокоментував фотографію користувач.

В оголошенні зазначалося, що містяни мають обов’язково прийти на протест, «якщо не байдуже своє життя і життя дітей».



«Стояння відбудеться у вівторок 23 червня о 10 годині біля міської ради»,- йшлося в тексті оголошення.



«Лежання зручніше»,- прокоментував ще один користувач соцмереж.



«Не приходьте туди, це пастка! Вежа вже стоїть, вони легко і одномоментно будуть чіпувати всіх хто збереться разом!»,- попередив місцевий житель.



«Скажіть хтось долбо....м,що в Україні ще вишок 5G не існує, навіть мова пока про це не ведеться, в Почаєві тим більше. Так що можуть присісти»,- додав коментар знавець поширення технологій в Україні.

У соцмережі повідомили, що будуть писатимуть подробиці про перебіг акції.

Як повідомлялося, наприкінці травня цього року у Британії прихильники теорії змови атакували стільникові вежі 5G задля порятунку від коронавірусу.

Нагадаємо, у Швеції 24 травня телекомунікаційна група Tele2 активувала першу загальнодоступну мережу мобільного зв'язку п'ятого покоління (5G).