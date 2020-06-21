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    У світі

    Напад на перехожих у Британії розслідують як теракт

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    У британському містечку Редінг чоловік з ножем напав на перехожих під час маніфестації проти расизму - Напад на перехожих у Британії розслідують як теракт
    У британському містечку Редінг чоловік з ножем напав на перехожих під час маніфестації проти расизму
    Фото Reuters

    Поліція затримала нападника

    Британська поліція розслідує напад озброєного ножем чоловіка на перехожих у Редінгу як теракт. Правоохоронці затримали терориста.

    Про це повідомляє агентство BBC.

    У скоєнні нападу підозрюють 25-річного чоловіка, ймовірно, біженця з Лівії. Його затримали на місці події.

    На теракт вже відреагував британський прем’єр Борис Джонсон, який засудив цей «жахливий інцидент».

    «Я не хочу перешкоджати роботі поліції та їх розслідуванню того, що сталося в цій справі. Але якщо нашій правовій системі необхідні зміни, щоб припинити подібні події в майбутньому, ми, не вагаючись, вживатимемо цих заходів», – заявив він.

    Нагадаємо, в ніч на 21 червня у британському містечку Редінг чоловік з ножем напав на перехожих під час маніфестації проти расизму. Чоловік підійшов до групи людей та почав завдавати їм удари ножем.

    Як повідомлялося, під час зіткнення крайніх правих протестуючих з поліцією в Лондоні був побитий італійський фотожурналіст Коррадо Амітрано. Журналіст приїхав у Вестмінстер, щоб відобразити протест крайніх правих груп, які вийшли на вулиці, щоб захистити статую Вінстона Черчілля від актів вандалізму.

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