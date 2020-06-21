Напад на перехожих у Британії розслідують як теракт



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У британському містечку Редінг чоловік з ножем напав на перехожих під час маніфестації проти расизму Фото Reuters

Поліція затримала нападника

Британська поліція розслідує напад озброєного ножем чоловіка на перехожих у Редінгу як теракт. Правоохоронці затримали терориста.

Про це повідомляє агентство BBC.

У скоєнні нападу підозрюють 25-річного чоловіка, ймовірно, біженця з Лівії. Його затримали на місці події.

На теракт вже відреагував британський прем’єр Борис Джонсон, який засудив цей «жахливий інцидент».

«Я не хочу перешкоджати роботі поліції та їх розслідуванню того, що сталося в цій справі. Але якщо нашій правовій системі необхідні зміни, щоб припинити подібні події в майбутньому, ми, не вагаючись, вживатимемо цих заходів», – заявив він.

Нагадаємо, в ніч на 21 червня у британському містечку Редінг чоловік з ножем напав на перехожих під час маніфестації проти расизму. Чоловік підійшов до групи людей та почав завдавати їм удари ножем.

Як повідомлялося, під час зіткнення крайніх правих протестуючих з поліцією в Лондоні був побитий італійський фотожурналіст Коррадо Амітрано. Журналіст приїхав у Вестмінстер, щоб відобразити протест крайніх правих груп, які вийшли на вулиці, щоб захистити статую Вінстона Черчілля від актів вандалізму.

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