  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    Рейтинг найпотужніших суперкомп'ютерів у світі вперше за дев’ять років очолив «японець»

    • Розсилка
    Останній раз рейтинг очолював японський пристрій дев'ять років тому - Рейтинг найпотужніших суперкомп'ютерів у світі вперше за дев’ять років очолив «японець»
    Останній раз рейтинг очолював японський пристрій дев'ять років тому
    Фото: ixbt

    Лідер рейтингу виявився втричі швидшим за американський суперкомп'ютер, який очолював попередній топ

    З'явилася 55-та редакція рейтингу найбільш високопродуктивних суперкомп'ютерів світу TOP500. Дані опубліковані на офіційному сайті рейтингу.

    Вперше лідером виявився суперкомп'ютер Fugaku з Японії. Він був розроблений дослідним інститутом RIKEN і компанією Fujitsu. Останній раз рейтинг очолював японський пристрій дев'ять років тому.

    Суперкомп'ютер розташовується в місті Кобе на заході Японії. Обчислювальна машина обійшла суперників в чотирьох із шести основних параметрів. Серед них опинилася і швидкість обчислень.

    Fugaku виконує більше 400 квадрильйонів операцій з плаваючою десятковою крапкою в секунду. Цей показник майже в три рази перевищує можливості американського суперкомп'ютера, який мав першість в попередньому рейтингу.

    Також Fugaku став кращим в продуктивності комп'ютерних обчислень для промислового застосування, додатків штучного інтелекту і аналізу «великих даних».

     

    рейтинг технології
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ