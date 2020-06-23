Рейтинг найпотужніших суперкомп'ютерів у світі вперше за дев’ять років очолив «японець»



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Останній раз рейтинг очолював японський пристрій дев'ять років тому Фото: ixbt

Лідер рейтингу виявився втричі швидшим за американський суперкомп'ютер, який очолював попередній топ

З'явилася 55-та редакція рейтингу найбільш високопродуктивних суперкомп'ютерів світу TOP500. Дані опубліковані на офіційному сайті рейтингу.

Вперше лідером виявився суперкомп'ютер Fugaku з Японії. Він був розроблений дослідним інститутом RIKEN і компанією Fujitsu. Останній раз рейтинг очолював японський пристрій дев'ять років тому.

Суперкомп'ютер розташовується в місті Кобе на заході Японії. Обчислювальна машина обійшла суперників в чотирьох із шести основних параметрів. Серед них опинилася і швидкість обчислень.

Fugaku виконує більше 400 квадрильйонів операцій з плаваючою десятковою крапкою в секунду. Цей показник майже в три рази перевищує можливості американського суперкомп'ютера, який мав першість в попередньому рейтингу.

Також Fugaku став кращим в продуктивності комп'ютерних обчислень для промислового застосування, додатків штучного інтелекту і аналізу «великих даних».