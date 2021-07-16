У Польщі потонула дитина з України, батькам загрожує до п'яти років в'язниці

Рятувальники понад дві години намагалися реанімувати дитину, проте їм цього не вдалося

Батьків звинувачують в тому, що вони піддали свого дворічного сина до безпосередньої небезпеки смерті і ненавмисному вбивстві

У четвер, 15 липня, на заході Польщі в озері Шперек потонула дворічна дитина з України. Тепер батькам загрожує до п'яти років позбавлення волі. Про це повідомляє видання Fakt.

Повідомляється, що хлопчик без нагляду батьків зміг вночі вийти з літнього будинку неподалік озера в розважальному центрі «Лідо». Він впав з помосту у водойму.

Тіло хлопчика у воді помітив сторонній чоловік, який і викликав рятувальників. Вони понад дві години намагалися реанімувати дитину, проте їм цього не вдалося.

Батьки дитини, громадяни України, з'явилися біля озера, коли вже йшла рятувальна операція. Пізніше стало відомо, що батьки з хлопчиком приїхали на Відпочинок з двома сім'ями і напередодні тривалий час вживали спиртні напої.

Місцева прокуратура висунула батькам звинувачення. Їх звинувачують в тому, що вони піддали свого дворічного сина до безпосередньої небезпеки смерті і ненавмисному вбивстві, залишивши незачиненими двері в хатину, з якої дитина вийшла і пішла до озера, забрався на поміст і впав з нього.

Батькам хлопчика загрожує від трьох місяців до п'яти років позбавлення волі.

До слова, 14 липня ввечері на річці Дніпро, у затоці Оболонь, неподалік вул. Оболонської Набережної, 18-Б потонув чоловік.

Крім того, 22 червня на Київському водосховищі біля с. Ровжі водолази врятували трьох осіб, серед яких десятирічна дівчинка. Дитина перебувала за 3 кілометри від берега, у воді вона пробула близько двох годин, дуже замерзла і знесилилася.