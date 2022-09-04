У серпні українці оформили на 57% більше закордонних паспортів, ніж минулого року

ID-карток оформлено понад 126 тисяч

Державна міграційна служба упродовж серпня оформила громадянам України майже 340 тисяч закордонних паспортів. Про це відомство повідомило у Facebook.

За інформацією міграційної служби, ID-карток оформлено понад 126 тисяч, закордонних паспортів – більш як 338 тисяч.

У порівнянні з аналогічним періодом 2021 року ID-карток оформлено менше на 32%, водночас закордонних паспортів – більше на 57%.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації відновило сплату штрафів від патрульної поліції через додаток «Дія». Незабаром відомство планує повернути сплату штрафів за фото та відеофіксацією.

Раніше повідомлялося, що працівники Міністерства освіти працюють над впровадженням електронних документів про освіту на порталі і в мобільному застосунку «Дія» разом із колегами з Мінцифри.