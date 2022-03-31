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    «Путін допоміг». Вілкул із Добкіним тепер спілкуються українською

    Олександр Вілкул та Михайло Добкін, яких вважали проросійськими, наразі активно борються проти російських загарбників - «Путін допоміг». Вілкул із Добкіним тепер спілкуються українською
    Олександр Вілкул та Михайло Добкін, яких вважали проросійськими, наразі активно борються проти російських загарбників
    фото з відкритих джерел

    Колишні «регіонали» заявляють про свій «дикий патріотизм»

    Колишній голова Дніпропетровської обладміністрації, віцепрем’єр часів президента Януковича Олександр Вілкул, якого чітко асоціювали з проросійським вектором, у нинішніх умовах став патріотом України. Він не лише пішов на співпрацю з владою, а й почав спілкуватися українською мовою із своїм оточенням. Про це сам Вілкул заявив в інтерв’ю «Главкому».

    «Я знаю, що дуже багато людей налаштовані дико патріотично. Я нещодавно спілкувався 10 хвилин з Михайлом Добкіним, який все, що залежить від нього, робить для оборони Харкова. Щоб ви розуміли, ми розмовляли українською», розповів Вілкул.

    Колишній регіонал стверджує, що і в україномовних, і в російськомовних українців наразі одна мета: побороти російських окупантів, які прийшли нищити нашу землю.

    «Просто було розвішано багато ярликів. Південно-східна Україна розмовляє російською мовою, то й що? Ми народилися такими, і це не означає, що є меншими патріотами України. Подивіться, як бореться та вмирає російськомовний Маріуполь та як бореться Харків. Подивіться, як бореться весь російськомовний Південний схід. Російськомовний патріотизм нічим не гірший за україномовний. Ми – такі ж патріоти і готові боротися за Батьківщину», – розповів Вілкул.

    Раніше Вілкул зазначив, що у захисті Дніпропетровської області від окупантів найперше президент вимагав від нього не допустити ворога ближче, а також не дати йому розширити свій периметр.

    Також Олександр Вілкул, якому російський колаборант Олег Царьов запропонував здати місто рашистським окупантам, послав його за адресою «русского воєнного корабля».

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    Теги: росія окупанти війна Михайло Добкін Олександр Вілкул Україна окупація #stoprussia
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    «Путін допоміг». Вілкул із Добкіним тепер спілкуються українською