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    Суспільство

    У Всеукраїнській раді церков хочуть створювати свої телеканали - Мінкультури

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    Заборона на створення телеканалів діє для релігійних організацій з часів радянського режиму, - пресслужба - У Всеукраїнській раді церков хочуть створювати свої телеканали - Мінкультури
    Заборона на створення телеканалів діє для релігійних організацій з часів радянського режиму, - пресслужба

    У Раді церков попросили зняти заборону для релігійних організацій на створення телеканалів, - пресслужба

    Всеукраїнська рада церков пропонує скасувати заборону для релігійних організацій на створення телеканалів, повідомляє Про це повідомляє пресслужба Міністерство культури, молоді та спорту за результатами зустрічі міністра з членами ради.

    Зазначається, що заборона для релігійних організацій на створення телеканалів діє досі з часів радянського режиму.

    Також релігійні діячі звернули увагу на необхідність захисту прав вірян на окупованих українських територіях Криму та Донбасу, багато з яких страждають від релігійних переслідувань унаслідок російської агресії.

    «Учасники зустрічі погодилися, що задля розвитку ефективної взаємодії з урядом важливим є відновлення міжвідомчої Комісії з питань реалізації прав релігійних організацій, утвореної при Кабінеті Міністрів України ще у 2008 році», - наголошується в повідомленні.

    За результатами зустрічі міністерство домовилося про співпрацю з Всеукраїнською радою церков.

     «Міністр Володимир Бородянський запропонував членам Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій щоквартально зустрічатися, а поправки до законопроектів спільно напрацьовувати у форматі робочої групи. Серед перспективних напрямів співпраці він назвав співпрацю у сфері протидії домашньому насильству та соціального служіння релігійних організацій, зокрема в сфері ресоціалізації наркозалежних осіб», - йдеться в повідомленні

    церква телебачення міністр Володимир Бородянський
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