У Всеукраїнській раді церков хочуть створювати свої телеканали - Мінкультури



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заборона на створення телеканалів діє для релігійних організацій з часів радянського режиму, - пресслужба

У Раді церков попросили зняти заборону для релігійних організацій на створення телеканалів, - пресслужба

Всеукраїнська рада церков пропонує скасувати заборону для релігійних організацій на створення телеканалів, повідомляє Про це повідомляє пресслужба Міністерство культури, молоді та спорту за результатами зустрічі міністра з членами ради.

Зазначається, що заборона для релігійних організацій на створення телеканалів діє досі з часів радянського режиму.

Також релігійні діячі звернули увагу на необхідність захисту прав вірян на окупованих українських територіях Криму та Донбасу, багато з яких страждають від релігійних переслідувань унаслідок російської агресії.

«Учасники зустрічі погодилися, що задля розвитку ефективної взаємодії з урядом важливим є відновлення міжвідомчої Комісії з питань реалізації прав релігійних організацій, утвореної при Кабінеті Міністрів України ще у 2008 році», - наголошується в повідомленні.

За результатами зустрічі міністерство домовилося про співпрацю з Всеукраїнською радою церков.

«Міністр Володимир Бородянський запропонував членам Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій щоквартально зустрічатися, а поправки до законопроектів спільно напрацьовувати у форматі робочої групи. Серед перспективних напрямів співпраці він назвав співпрацю у сфері протидії домашньому насильству та соціального служіння релігійних організацій, зокрема в сфері ресоціалізації наркозалежних осіб», - йдеться в повідомленні