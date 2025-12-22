Головна Гроші Бізнес
«Укрпошта» повідомила графік роботи на новорічні свята

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
«Укрпошта» повідомила графік роботи на новорічні свята
1 січня пошта не працюватиме
фото: Ігор Смілянський/Telegram

Смілянський нагадав, що 24 грудня – останній день прийому заяв за програмою «Зимова підтримка»

«Укрпошта» працюватиме останній тиждень року за звичайним графіком, лише 31 грудня буде короткий робочий день. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, передає «Главком».

Як працюватиме «Укрпошта» на Різдво та Новий рік?

  • 24 і 25 грудня «Укрпошта» та її відділення працюватимуть за звичайним графіком.
  • 31 грудня – короткий день.
  • 1 січня – вихідний.
  • 2 – звичайний графік.

«Цього тижня, а саме 24 грудня, напередодні Різдва, – останній день прийому заяв за програмою «Зимова підтримка». Тож якщо плануєте це зробити через «Укрпошту», як це вже зробили понад 1,7 млн українців, не зволікайте і точно не відкладайте на останній день», – нагадав Смілянський.

До слова, Київський метрополітен повідомив, що наразі не планує коригувати графік руху на період різдвяних та новорічних свят і продовжуватиме працювати відповідно до норм воєнного стану, введеного указом президента України від 24.02.2022 №64/2022.

