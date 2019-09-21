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    Суспільство

    У Зарваниці відбувається Всеукраїнське військове паломництво

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    У Зарваниці відбувається Всеукраїнське військове паломництво
    Фото Укрінформ

    Серед учасників військового паломництва – представники Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, ДСНС та пенітенціарної служби України

    ХІ Всеукраїнське військове паломництва до чудотворної ікони Божої Матері розпочалося у селі Зарваниця на Тернопільщині.

    Про це повідомляє Укрінформ.

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    «Зранку у село Зарваниця, де століттями зберігається чудотворний образ Божої Матері, прибули учасники ХІ Всеукраїнського військового паломництва. Цьогорічна проща, яка триватиме два дні, присвячується військовослужбовцям та їхнім родинам і проходить під гаслом «Я та дім мій будемо служити Господові!».

    Серед учасників військового паломництва – представники Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, ДСНС та пенітенціарної служби України», – розповів кореспонденту агентства прессекретар Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ Олег Харчишин.

    Також, за його словами, у паломництві беруть участь військовослужбовці силових структур України та члени їхніх родин, добровольці, родини загиблих воїнів, курсанти, ліцеїсти, військові капелани різних конфесій, волонтери, миряни та представники громадськості.

    Організатори паломництва – Департамент військового капеланства Патріаршої курії Української Греко-Католицької Церкви спільно з Міністерством оборони України, Національною гвардією України та Державною прикордонною службою України. Проща відбувається з благословення та за участі військового єпископа – владики Михаїла Колтуна, керівника Департаменту.

    До ХІ військового паломництва виготовлено спеціальний пам’ятний знак для учасників прощі.

    Як повідомлялося, на загальноукраїнську прощу у Зарваниці зібралося 80 тисяч паломників.

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