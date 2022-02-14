Мешканець Дніпра повалив святиню єврейського народу. Суд придумав покарання

Ханукальний восьмисвічник, який зазнав псування у Дніпрі, є релігійною святинею єврейського народу

Злочин було розкрито за допомогою камер відеоспостереження «Безпечне місто»

Мешканець Дніпра отримав рік умовно за образу релігійних почуттів єврейського народу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вирок Бабушкінського районного суду Дніпропетровська від 2 лютого.

За матеріалами справи вранці 29 листопада 2021 року обвинувачений, перебуваючи напідпитку у центрі Дніпра, за допомогою ножа пошкодив та повалив на землю Ханукальний восьмисвічник, що є релігійною святинею єврейського народу. Злочин було розкрито за допомогою камер відеоспостереження «Безпечне місто», які зафіксували кримінальне правопорушення.

У суді чоловік повністю визнав вину і щиросердечно розкаявся. Він розповів, що того дня у центрі міста побачив восьмисвічник. Підійшовши ближче, намагався вимкнути свічки. Однак його вдарило струмом, але він не зупинився та продовжив свої дії. Коли всі лампи на свічках згасли, підняв споруду та разом з нею впав на асфальт.

Скріншот з відкритих джерел

Обвинувачений зауважив: розумів, що це не просто конструкція, а релігійна святиня єврейського народу.

Окремо суд зобов'язав обвинуваченого періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Довідково. Ханука єврейське восьмиденне зимове свято. У 2021 році припадало на 28 листопада-6 грудня.

Як повідомляв «Главком», 13 лютого у Дніпрі невідомі скоїли напад на знімальну групу Михайла Ткача. Журналіст пояснив, що близько третьої години дня до відеооператора Ярослава Бондаренка, який виконував редакційне завдання, підійшли невідомі та почали вимагати видалити відео. Коли Ярослав відмовився, один із чоловіків почав погрожувати ножем та змусив оператора назвати пароль від телефону і видалив усі відео, що були зняті.