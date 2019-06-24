Указ Зеленського про скасування спецсигналів дозволив їх використання - МВС



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До скасування указу Ющенка про встановлення спецсигналів, переваг на дорозі юридично ніхто не мав - поліція

Скасувавши указ Ющенка Зеленський фактично ввів в дію постанову уряду від 22 березня 2017 року «Питання використання спеціальних звукових і світлових сигнальних пристроїв на транспортних засобах», - поліція

Міністерство внутрішніх справ заявляє, що скасування указу президента Віктора Ющенка про застосування спецсигналів на службовому транспорті ліквідувало правову колізію і узаконило використання проблискових маячків.

Про це в соціальній мережі Facebook написав начальник головного сервісного центру МВС Владислав Криклій, повідомляють Українськi Новини.

Криколій зазначив, що прийнята 22 березня 2017 року постанова Кабінету міністрів №176 мала б врегулювати питання встановлення спецсигналів, але вона набрала б в силу тільки після скасування указу Ющенка від 30 березня 2005 №567.

«Протягом трьох років переваг на дорозі юридично ніхто не мав. І мова йде не про можновладців на дорогих автомобілях, а про машини швидкої допомоги, патрульної поліції і тих же авто управління держохорони, які забезпечували супровід президента. Тобто, супровід колишнього президента використовував перевагу участі в дорожньому русі, але юридичних підстав на це не було, а значить постійно порушувались ПДР. Так само громадяни могли і не віддавати перевагу швидкій допомозі або поліції і юридично були б абсолютно праві№, - повідомив Криклій.

За його словами, 20 червня скасувавши указ Ющенка Зеленський фактично ввів в дію постанову уряду від 22 березня 2017 року «Питання використання спеціальних звукових і світлових сигнальних пристроїв на транспортних засобах».

Цією постановою визначено вичерпний перелік транспортних засобів, на які встановлюються спеціальні звукові та світлові сигнальні пристрої синього, зеленого, червоного кольорів.

Тепер відповідний дозвіл на установку спецсигналів буде видаватися уповноваженим органом Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомлялося, 20 червня президент Володимир Зеленський скасував указ президента Віктора Ющенка від 30 березня 2005 року «Про заходи щодо впорядкування використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв та номерних знаків на службових транспортних засобах».

Цим документом регулювалося застосування спецсигналів на транспорті, що перевозить осіб під державною охороною.